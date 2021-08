Prorrogação do Auxílio Emergencial 2021: confira o calendário das parcelas 5, 6, e 7

Prorrogação do Auxílio Emergencial 2021

No dia 5 de julho o Decreto 10.740 prorrogou por três meses o pagamento do Auxílio Emergencial 2021, com parcelas em agosto, setembro e outubro. Originalmente eram quatro parcelas, conforme informações oficiais do Ministério da Cidadania.

Sendo assim, o Auxílio Emergencial 2021 é limitado a uma pessoa por família. Por isso, a mulher chefe de família monoparental tem direito a R$ 375, e indivíduo que mora sozinho (família unipessoal) recebe R$ 150. A cota para os demais é de R$ 250.

Dessa forma, o Ministério da Cidadania informa que somando as quatro etapas de pagamentos realizadas até o momento, o investimento do Governo Federal já superou R$ 35 bilhões, incluindo todos os públicos (meios digitais, CadÚnico e Bolsa Família). Foram 150,45 milhões de transferências, com 39,4 milhões de pessoas elegíveis.

Parcelas 5, 6 e 7 do Auxílio Emergencial 2021

Conforme anunciado anteriormente pelo Governo, o Auxílio Emergencial 2021 foi prorrogado. Sendo assim, o calendário para os próximos pagamentos foi liberado. Confira abaixo e não perca o prazo para liberação online das parcelas correspondentes a prorrogação do benefício.

Calendário das parcelas 5, 6, e 7 do Auxílio

5ª PARCELA – crédito em conta digital – modalidade online

Mês de nascimento do beneficiário e data do pagamento

Janeiro: 20/08

Fevereiro: 21/08

Março: 21/08

Abril: 22/08

Maio: 24/08

Junho: 25/08

Julho: 26/08

Agosto: 27/08

Setembro: 28/08

Outubro: 28/08

Novembro: 29/08

Dezembro: 31/08

6ª PARCELA – crédito em conta digital – modalidade online

Mês de nascimento do beneficiário e data do pagamento

Você Pode Gostar Também:

Janeiro: 21/09

Fevereiro: 22/09

Março: 23/09

Abril: 24/09

Maio: 25/09

Junho: 26/09

Julho: 28/09

Agosto: 29/09

Setembro: 30/09

Outubro: 01/10

Novembro: 02/10

Dezembro: 03/10

7ª PARCELA crédito em conta digital – modalidade online

Mês de nascimento do beneficiário e data do pagamento

Janeiro: 20/10

Fevereiro: 21/10

Março: 22/10

Abril: 23/10

Maio: 23/10

Junho: 26/10

Julho: 27/10

Agosto: 28/10

Setembro: 29/10

Outubro: 30/10

Novembro: 30/10

Dezembro: 31/10

Bolsa Família

Nas situações em que for mais vantajoso para a família, o Auxílio Emergencial 2021 substituirá, temporariamente, o benefício do Programa Bolsa Família, ainda que haja um único beneficiário no grupo familiar.

Confira o calendário da quinta parcela do auxílio para beneficiários do Bolsa Família

Conforme informação do Ministério da Cidadania, os pagamentos da quinta parcela do auxílio emergencial 2021 começam em 18 de agosto e vão até o dia 31, pois o Bolsa Família não sofre alterações, dando sequência ao calendário de pagamentos do programa.

Final do NIS pagamento em: 1 18 de agosto 2 19 de agosto 3 20 de agosto 4 23 de agosto 5 24 de agosto 6 25 de agosto 7 26 de agosto 8 27 de agosto 9 30 de agosto 0 31 de agosto

Mais informações no site oficial do Ministério da Cidadania

É possível verificar o calendário oficial do Programa Bolsa Família no site oficial do Ministério da Cidadania. Acesse: gov.br/cidadania > Ações e programas > Bolsa Família.

Os contemplados pelo programa Bolsa Família devem manter seus cadastros em dia. Mesmo que não haja alterações, é imprescindível a confirmação dos dados a cada dois anos.