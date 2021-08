Prorrogação do Auxílio Emergencial 2021 e a programação de pagamentos do Bolsa Família

Prorrogação do benefício Auxílio Emergencial 2021

Por conta da continuidade da situação pandêmica, o benefício Auxílio Emergencial 2021 foi prorrogado. Já que trata-se de um auxílio criado para amparar o cidadão na crise financeira, agravada pela elevação dos casos de Covid 19, doença causada pelo coronavírus.

Sendo assim, o anúncio da prorrogação do Auxílio Emergencial 2021 foi feito em julho, porém, o calendário oficial foi disponibilizado apenas em agosto. Por conseguinte, a 5ª parcela do benefício começará a ser paga amanhã, dia 20 de agosto, para a disponibilidade online, ou seja, para a movimentação via aplicativo Caixa Tem. Confira o calendário desta e das próximas parcelas:

Calendário da 5ª parcela do Auxílio Emergencial 2021

Beneficiário nascido em: Data da disponibilidade digital: Data do saque do valor em espécie: Janeiro 20/08 01/09 Fevereiro 21/08 02/09 Março 21/08 03/09 Abril 22/08 06/09 Maio 24/08 09/09 Junho 25/08 10/09 Julho 26/08 13/09 Agosto 27/08 14/09 Setembro 28/08 15/09 Outubro 28/08 16/09 Novembro 29/08 17/09 Dezembro 31/08 20/09

Calendário da 6ª parcela do benefício

Beneficiário nascido em: Data da disponibilidade digital: Data do saque do valor em espécie: Janeiro 21/09 04/10 Fevereiro 22/09 05/10 Março 23/09 05/10 Abril 24/09 06/10 Maio 25/09 08/10 Junho 26/09 11/10 Julho 28/09 13/10 Agosto 29/09 14/10 Setembro 30/09 15/10 Outubro 01/10 18/10 Novembro 02/10 19/10 Dezembro 04/10 19/10

Calendário da 7ª parcela do auxílio emergencial 2021

Beneficiário nascido em: Data da disponibilidade digital: Data do saque do valor em espécie: parcela 7 App Caixa Tem Saques Janeiro 20/10 01/11 Fevereiro 21/10 03/11 Março 22/10 04/11 Abril 23/10 05/11 Maio 23/10 09/11 Junho 26/10 10/11 Julho 27/10 11/11 Agosto 28/10 12/11 Setembro 29/10 16/11 Outubro 30/10 17/11 Novembro 30/10 18/11 Dezembro 01/11 19/11

Programa Bolsa Família

Os beneficiários do Programa Bolsa Família recebem pelo calendário oficial do programa. Por isso, as datas não são alteradas quando há alterações no Auxílio Emergencial dos demais beneficiários, também chamados de beneficiários comuns. Sendo assim, confira a programação de pagamentos do Bolsa Família até dezembro deste ano.

Pagamentos – Bolsa Família – mês de agosto

Confira os pagamentos do Bolsa Família 2021 de agosto vão do dia 18 ao dia 31

NIS finalizado em: Data do pagamento 1 18/08 2 19/08 3 20/08 4 23/08 5 24/08 6 25/08 7 26/08 8 27/08 9 30/08 0 31/08

Calendário Bolsa Família do mês de setembro/2021

Por conseguinte, os pagamentos do Bolsa Família 2021 de setembro vão do dia 17 ao dia 30.

NIS finalizado em: Data do pagamento 1 17/09 2 20/09 3 21/09 4 22/09 5 23/09 6 24/09 7 27/09 8 28/09 9 29/09 0 30/09

Calendário Bolsa Família do mês de outubro/2021

Dessa forma, os pagamentos de outubro vão do dia 18 ao dia 29.

NIS finalizado em: Data do pagamento 1 18/10 2 19/10 3 20/10 4 21/10 5 22/10 6 25/10 7 26/10 8 27/10 9 28/10 0 29/10

Calendário Bolsa Família do mês de novembro/2021

Os pagamentos de novembro vão do dia 17 ao dia 30.

NIS finalizado em: Data do pagamento 1 17/11 2 18/11 3 19/11 4 22/11 5 23/11 6 24/11 7 25/11 8 26/11 9 29/11 0 30/11

Calendário Bolsa Família do mês de dezembro/2021

Por fim, os pagamentos do Bolsa Família 2021 de dezembro vão do dia 10 ao dia 23.

NIS finalizado em: Data do pagamento 1 10/12 2 13/12 3 14/12 4 15/12 5 16/12 6 17/12 7 20/12 8 21/12 9 22/12 0 23/12

Mais informações no site oficial do Ministério da Cidadania

É possível verificar o calendário oficial do programa no site oficial do Ministério da Cidadania. Acesse: gov.br/cidadania > Ações e programas > Bolsa Família.