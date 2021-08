Protocolos sanitários para realização do evento-teste são divulgados pela Prefeitura

Os protocolos sanitários para a realização do evento-teste, que acontecerá na próxima sexta-feira (27), foram divulgados pela Prefeitura de Salvador em uma publicação do Diário Oficial do Município (DOM) desta quarta (25) A programação no local, que foi organizada por entidades que representam o setor de eventos culturais e artísticos, deverá seguir as regras de segurança para coibir o contágio da Covid-19 entre artistas e o público participante.

Com shows a céu aberto, o evento começa a partir das 18h, no Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio. O limite será de 500 convidados (todos com pelo menos a primeira dose da vacina), distribuídos em agrupamentos de lounges de 4 x 4 metros para quatro pessoas.

Dentre as principais medidas sanitárias estabelecidas é o uso obrigatório de máscara de proteção no rosto durante toda a área do evento – o utensílio só pode ser retirado durante a ingestão de bebidas e alimentos. Na chegada ao Centro de Convenções, a temperatura dos colaboradores, prestadores de serviço e convidados deve ser aferida, e aqueles com resultado igual ou superior a 37,5°C devem ser orientados a procurarem um serviço de saúde.

Totens de álcool em gel 70% deverão estar colocados nos acessos, assim como na entrada dos sanitários, na área de fornecimento de produtos alimentícios e em pontos de maior circulação de pessoas. Além disso, todo o leiaute do local do evento deve ser organizado, com entrada e saída específicas dos frequentadores, a fim controlar os fluxos de circulação entre as pessoas e evitar filas e aglomerações.

O piso, por sua vez, deverá ser demarcado com sinalização para orientar o fluxo dos participantes, assim como a distância mínima que deverá ser adotada por todos. Estará proibido, em qualquer momento, o uso de catracas, borboletas ou assemelhados.

Só serão permitidas a venda e distribuição de lanches previamente montados em embalagens individuais e protegidas com filme plástico. No caso de bebidas industrializadas, estas devem ser disponibilizadas em suas embalagens originais.

As máscaras poderão ser retiradas somente nos momentos das refeições, com distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas. Já o uso de bebedouros nos espaços comuns estará proibido.

Distanciamento

O distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas deve ser observado em todas as áreas de circulação. Ficam proibidas quaisquer atividades interativas que possam resultar em contato ou aproximação dos artistas ou da equipe de produção com o público.

O acesso ao palco e camarins será limitado apenas às equipes técnicas e artistas, sempre mantendo o distanciamento previsto no protocolo geral e o uso constante das máscaras faciais. Também não estão autorizadas visitas ao camarim ou áreas de preparação dos artistas pelos convidados, tanto antes quanto após as apresentações.

Artistas

Será facultado o uso de máscaras pelos artistas durante as apresentações, desde que respeitado o limite mínimo de distanciamento de, pelo menos, cinco metros com o público. Os microfones devem ser de uso exclusivo para cada artista durante as apresentações e deverão ser higienizados ao final.

Não poderão ser servidos buffets compartilhados nos camarins, devendo-se utilizar kits individuais, preferencialmente com bebidas e comidas industrializadas na embalagem original dos fabricantes. Além disso, os artistas não poderão compartilhar figurinos e maquiagens, assim como utensílios de uso pessoal, a exemplo de toalhas e garrafas de água.

O acesso aos sanitários deve ser controlado, devendo as eventuais filas serem organizadas na área externa destes ambientes, garantindo o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas. Fica proibido sair do lounge durante o evento sem prévia autorização da equipe de staff.

O lixo e resíduos devem ser removidos constantemente de forma segura, sendo disponibilizados cestos de descartes próximos aos lounges. Convidados, funcionários e artistas devem realizar o teste de detecção da Covid-19 antes (48 horas até ou no momento do evento) e após o evento (até 15 dias). É obrigatório que todos os convidados e artistas estejam com esquema vacinal com 30 dias de comprovação da aplicação da primeira dose da vacina contra o coronavírus.