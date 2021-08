Prouni 2021: começa hoje o prazo para manifestar interesse na lista de espera

O Ministério da Educação (MEC) abre nesta terça-feira, dia 17 de agosto, o período para manifestar interesse em entrar na lista de espera do Programa Universidade para Todos (Prouni) 2021/2. O prazo se encerra amanhã, dia 18.

Desse modo, os candidatos não pré-selecionados nas duas chamadas da 2ª edição do Prouni de 2021 já podem manifestar interesse em continuar na disputa por uma bolsa por meio da lista de espera. O procedimento deve ser feito on-line, no site oficial do Prouni.

A divulgação do resultado para a lista está prevista para ser feita no próximo dia 20 e sai pelas próprias instituições de ensino. Desse modo, os candidatos devem ficar atentos aos sites das universidades nas quais pleiteiam uma bolsa.

De acordo com o cronograma, os pré-selecionados por meio da lista de espera devem complementar as informações dadas no período de inscrição entre os dias 23 e 27 de agosto.

Sobre o Prouni 2021/2

O MEC liberou o resultado da 1ª chamada no dia 20 de julho. Já a 2ª chamada foi feita no dia 3 de agosto.

A seleção do Prouni é feita a partir das notas obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Desse modo, o edital exige como critério para participação a realização da última edição do exame e a nota mínima de 450 pontos.

Segundo o MEC, a oferta para o 2º semestre é de 134.329 bolsas. Do total, 69.482 bolsas são integrais e 64.847 parciais. Ao todo, as bolsas abrangem 10.821 cursos ministrados em 952 instituições de ensino superior da rede privada.

Podem concorrer às bolsas integrais os estudantes que possuem renda familiar bruta mensal per capta de até 1,5 salário mínimo. Para concorrer às bolsas parciais, os candidatos devem comprovar a renda familiar bruta entre 2 e 3 salários mínimos. Confira mais detalhes no edital.

