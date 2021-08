Prova de vida: saiba se você é obrigado a realizar neste ano

Com o abre e fecha das agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), muitos segurados ficaram confusos sobre quando precisam realizar a prova de vida. O procedimento é fundamental para sequência dos pagamentos.

Todos os segurados devem realizar a prova de vida do INSS, já que esta tem como objetivo evitar fraudes e pagamentos indevidos. O que muda é data de realização, conforme o novo calendário.

Para os segurados que nasceram a partir de maio e realizaram a prova de vida ainda em 2020, mesmo sem ser obrigados na época, podem ganhar um ano de folga, já que o calendário precisou ser remanejado no INSS, conforme abaixo. Este grupo poderá realizar a prova de vida só em 2022.

Por outro lado, os segurados que nasceram em julho, e não realizaram a prova de vida no ano de 2020, devem comparecer em uma agência do INSS o quanto antes. Para este grupo, o prazo máximo para realização vai até agosto de 2021, ou seja, este mês. Quem não realizar o procedimento pode ter os pagamentos suspensos pelo INSS. Confira abaixo o calendário completo.

Calendário prova de vida 2021:

Mês original Mês em que deve ser feita Até abril 20 Jun/21 Maio e junho/20 Jul/21 Julho e agosto/20 Ago/21 Setembro e outubro/20 Set/21 Novembro e dezembro/20 Out/21 Janeiro e fevereiro/21 Nov/21 Março e abril/ 21 Dez/21

Calendário 2022:

Mês original Mês em que deve ser feita Maio e junho/21 jan/22 Julho e agosto/21 fev/22 Setembro e outubro/21 mar/22 Novembro e dezembro/21 abr/22 Janeiro e fevereiro/22 mai/22 Março e abril/ 22 jun/22 Maio e junho/22 jul/22

Prova de vida pode ser novamente suspensa?

Sim, a obrigatoriedade da prova de vida pode ser suspensa novamente. Isso porque um projeto do Senado Federal adia a medida até o final de 2021. O texto estava parado, já que os parlamentares entraram em recesso no mês de julho.

O deputado Danilo Cabral (PSB-PE), relator do projeto de lei, aponta: “não há justificativa para que, em um momento tão grave de crise sanitária, a prevenção a possíveis fraudes esteja acima da preservação da vida de milhões de brasileiros com o risco de corte do benefício”, defendeu.

O Congresso voltou de recesso desde a segunda-feira (02) e até agora nenhuma nova decisão sobre isso foi tomada.

Como realizar a prova de vida?

O procedimento pode ser feito em um dos caixas eletrônicos no banco na qual a pessoa recebe o benefício, ou então, em alguns casos, até pelo celular.

Veja aqui passo a passo de como fazer a prova de vida pelo celular.