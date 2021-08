Psico Store tem novos empregos no Espírito Santo

A Psico Store está anunciando diversas várias vagas de emprego pela região do Espírito Santo. As oportunidades geram muitos benefícios aos novos contratados. Se você está em busca de uma chance empregatícia com carteira assinada, não pode perder as orientações abaixo! Veja como se candidatar!

Psico Store abre novos empregos no Espírito Santo

São muitas as oportunidades de emprego disponíveis pela região, em questão. Os novos funcionários receberão, além do salário fixo, um plano de saúde, vale transporte, seguro de vida e vale alimentação. A Psico Store tem, no momento, os cargos abaixo disponíveis para preenchimento dos novos candidatos!

Assistente de Programação e Logística;

Gerente Geral;

Consultor de Vendas Interno;

Auxiliar de Vendas;

Analista de Marketing;

Analista Contábil;

Vendedor Externo;

Consultor (a) de Vendas e Relacionamento Ramo de Beleza;

Consultor de Vendas;

Auxiliar de Laboratório;

Analista de Crédito Pleno – SICOOB/ES;

Vendedor;

Vendedor Especialista;

Vendedor Externo.

Como se inscrever

Os candidatos interessados em uma das possibilidades de emprego na Psico Store podem acessar a página de inscrição e selecionar a oportunidade desejada. Em seguida, basta clicar em “Candidate-se”. O candidato precisará cadastrar o currículo atualizado. A empresa está em busca de talentos responsáveis e proativos!

