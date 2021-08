Psirico e Barões da Pisadinha lançam o single ‘Sigilinho’; veja clipe

A banda Psirico e Os Barões da Pisadinha lançaram nesta sexta-feira (13), o novo single ‘Sigilinho’. A canção, que é composta por Cristian Bell e Micael Lucas, já está em todas as plataformas digitais e no canal do Youtube do Psirico.

Márcio Victor, vocalista da banda Psirico, contou que sempre pensou nos ‘Barões’ e que a parceria deu mais do que certo. “Quando me perguntavam qual artista que queria gravar sempre vinha na minha cabeça a turma da banda Os Barões da Pisadinha. Eu estava louco para que chegasse a hora pra gente gravar juntos e Deus nos uniu”, contou o artista.

Sobre a canção em si, o cantor revelou que é uma mistura de piseiro com pagode, e a expectativa de aceitação dos fãs é enorme. “Eu estava louco para gravar com Felipe, pela mistura musical dele, pela influência musical que ele está trazendo no mercado. A música tem tudo a ver com guardar segredos, a produção foi feita por mim e por Felipe Barão, com a ajuda dos músicos que arrebentaram, a música é muito gostosa, uma mistura do piseiro com o pagode, deu muito certo e tenho certeza que a galera vai gostar muito, vai ser umas das grandes apostas do Psirico este ano”, falou animado