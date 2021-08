Você sabe quais são os tipos de ruídos na comunicação? Já parou para pensar sobre eles?

Se ainda não, este é um bom momento para isso.

Afinal, os ruídos na comunicação podem atrapalhar não só a produtividade, como também as suas relações interpessoais.

Por isso, neste texto você conhecerá os principais tipos de ruídos na comunicação, para assim evitá-los no dia a dia. Continue conosco.

Quais são os tipos de ruídos na comunicação?

Podemos dizer que existem 4 grandes tipos de ruídos na comunicação. Abaixo vamos exemplificar cada um deles para você.

1- Ruídos físicos

Os ruídos físicos tem a ver com o ambiente em que o interlocutor está inserido. Se você estiver conversando com alguém em um ambiente muito bagunçado e barulhento, é bem possível que ele não compreenda perfeitamente o que você tem a dizer. Veja alguns exemplos de ruídos do tipo físico:

Sons de telefone;

Buzinas de carro;

Sons de obras;

Ruídos de equipamentos como muitas impressoras e maquinários;

Pessoas conversando no fundo;

Música alta;

Cachorro latindo alto;

Entre outras possibilidades.

2- Ruídos fisiológicos

Por incrível que pareça, até mesmo os ruídos fisiológicos podem fazer com que uma pessoa compreenda uma mensagem de maneira errônea. E esse ruído tende a ser mais recorrente do que imaginamos. Veja alguns exemplos:

Fome;

Cansaço;

Sono;

Dores no corpo, barriga, estômago, cabeça, etc.;

Efeitos de medicamentos que afetem o raciocínio;

Doenças;

Entre outros.

3- Ruído psicológico

O ruído psicológico também tem um poderoso efeito sobre o que ouvimos das outras pessoas. Quando estamos emocionalmente abalados, acabamos desviando a nossa atenção.

E esse abalo nem precisa ser muito intenso e “absurdo”, apenas uma leve preocupação sobre algo já é capaz de fazer com que não foquemos adequadamente. Veja alguns exemplos:

Preocupações;

Medo de se esquecer de algo importante;

Euforia;

Sentimentos defensivos de preconceito;

Sarcasmo;

Emoções de maneira geral, etc.

4- Ruído semântico

Por fim, um dos tipos de ruídos na comunicação, que pode ser recorrente e você nem perceber, é o ruído semântico. Esse ruído diz respeito a forma como a mensagem é passada para a outra pessoa. É como se você dissesse algo, mas para quem recebe a mensagem, aquele dizer tem outro significado.

Aqui, podemos exemplificar com:

Regionalismos;

Gírias;

Abreviações;

Entre outras formas de se comunicar que se alteram de pessoa para pessoa.

Por isso é tão importante ficar atento ao seu “público-alvo”. Apenas dessa maneira é que será possível alinhar o que está sendo dito.

Evitar os ruídos na comunicação aumenta a produtividade

Evitar esses tipos de ruídos na comunicação garante que você construa um ambiente mais produtivo. Isso vale tanto no trabalho, quanto nos estudos e até mesmo nos relacionamentos pessoais.

Sempre que precisar comunicar algo importante para alguém, esteja atento a esses ruídos. Procure manter uma postura mais adequada nesse sentido e ajude a outra pessoa a entender o que você quer dizer.

Lembre-se ainda que a clareza e a objetividade também são importantes. Assim, certamente você terá uma comunicação melhor. 🙂