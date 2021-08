Quatro motoristas são presos após serem flagrados dirigindo alcoolizados em Maceió; vídeo

Quatro motoristas foram presos e autuados por embriaguez ao volante após serem flagrados em avenidas da capital alagoana apenas nas últimas 24 horas. Os casos foram registrados pela Polícia Militar no relatório do Centro Integrado de Operações da Segurança Pública (Ciosp). No Tabuleiro, no mesmo local onde uma mulher perdeu a vida esta semana após…

Quatro motoristas foram presos e autuados por embriaguez ao volante após serem flagrados em avenidas da capital alagoana apenas nas últimas 24 horas. Os casos foram registrados pela Polícia Militar no relatório do Centro Integrado de Operações da Segurança Pública (Ciosp).

No Tabuleiro, no mesmo local onde uma mulher perdeu a vida esta semana após ser atingida por um motociclista, o condutor do veículo Citroen C3 de placa NML 2533, de 48 anos, foi preso após provocar um acidente em frente a uma loja de material de construções.

De acordo com a PM, o condutor estava com sinais de embriaguez, foi conduzido à Central de Flagrantes, onde negou o teste de alcoolemia, mas foi autuado. O motorista foi liberado após o pagamento da fiança. O acidente e a prisão foram registrados por populares, que ficaram revoltados com o motorista.

No Cidade Universitária, os militares flagraram um homem de 61 anos conduzindo um veículo Pajero após ter ingerido bebida alcoólica. O condutor foi submetido ao teste do etilômetro, que confirmou 0,45 MG/L de álcool no sangue. Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde foi autuado.

O terceiro flagrante ocorreu durante blitz do BPTran na Avenida João Davino, em Mangabeiras. Também neste caso, a embriaguez foi confirmada pelo texto do etilômetro e o condutor foi conduzido à Central de Flagrantes, onde ele foi autuado e liberado mediante pagamento de fiança. O valor não foi informado à imprensa.

E, finalmente, próximo ao Aeroporto Zumbi dos Palmares, em Maceió e Rio Largo, um motorista foi preso após colidir o seu carro KA de placa QLL 3563 de cor branca contra um ônibus. O condutor estava com sinais de embriaguez mas recusou o teste e foi autuado com base no termo de constatação de embriaguez e conduzido à Central de Flagrantes.