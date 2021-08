Quatro startups baianas que estão bombando

É através de uma ideia que resolve problemas de determinados público que surgem as Startups. Elas têm o papel de promover um impacto social positivo, com autonomia para inovar de acordo com o mercado, promover a diversidade e ter um negócio transparente.

Além disso, as Startups são responsáveis por 50% dos empregos criados, de acordo com a pesquisa do Global Entrepreneurship Monitor.

Pensando nos impactos positivos que as Startups possuem na sociedade e tendo em mente que o povo brasileiro tem a criatividade como sobrenome, selecionamos algumas das startups baianas que mais estão bombando.

Confira a seleção e inspire-se!

1. Giross



A Giross é aquela StartUp que é três em uma, isso por que ela não só transporta pessoas através de motos, mas também realiza o serviço de Delivery para grandes e pequenas empresas. A marca baiana hoje está presente em mais de 85 cidades, como Feira de Santana, Salvador e Vitória da Conquista, e 18 estados, incluindo Rio de Janeiro.

Foto: divulgação

Com o aplicativo Giross é possível lucrar mais sendo uma empresa afiliada ou um motoboy ou motogirl que leva os produtos até os clientes das marcas. O serviço do app oferece não somente a rapidez nas entregas, mas também uma rede de negócios afiliados que vão desde grandes farmácias e pequenas marcas de roupas até estabelecimentos que fornecem alimentos. É uma variedade de empresas crescendo de forma exponencial, independente dos ramos.

E o melhor? Tudo isso com o custo-benefício mais proveitoso do mercado. Após o cliente da empresa solicitar qualquer item da marca, ele vai poder acompanhar todo o trajeto até receber o produto, além de ter todas as formas de pagamento disponíveis para facilitar a vida dele e do negócio que fizer parte do Giross.

Fundada por Filipe Martins, o objetivo da startup é proporcionar melhorias para a mobilidade urbana de diversas cidades, prometendo preço justo em cada corrida e ao cobrar por quilômetros corridos com rapidez e segurança.

Com a Giross e através do seu aplicativo, as taxas de entrega acabam sendo mais atrativas para o cliente, o que acaba sendo um dos fatores decisivos para a compra do produto.

☌ Endereço: R. Alto do Paraná, 447 – Sim, Feira de Santana – BA

☌ Contato: 77 99978-9680

☌ Aplicativo: Android | IOS | Site

2. Intera



Ao desenvolver um método próprio de recrutamento eficiente que utiliza inteligência de dados e trabalha em cima da previsibilidade dos resultados, a Intera ajuda as empresas a atrair e contratar os melhores profissionais para vagas complexas, considerando as suas habilidades técnicas, fit cultural e outros pontos.

Foto: divulgação

O método de atração de talentos se chama Hunt Hacking, criação da própria startup que combina estratégias online, automações e tecnologia de dados.

A marca foi fundada em 2018 e nasceu na cidade de Salvador, sendo criada por Paula Morais, que em sua longa lista de atuação profissional já foi coordenadora de recrutamento da empresa Sanar e chegou a ter uma escola de tecnologia que formava desenvolvedores web.

Junto com ela nesse negócio, a dois cofundadores: Augusto Frazão, CEO, e Juliano Tebinka, CTO.

É claro que por trás de tudo, há uma tecnologia de ponta que desconstruiu o modelo tradicional de recrutamento e consultoria de RH, dando mais agilidade ao processo e precisão.

Esse serviço atualmente pode ser adquirido por meio de assinatura para a liberação dos créditos que as empresas contratam para um recrutamento mais personalizado.



☌ Contato para talentos: time@byintera.com | Whatsapp: 71 99958-2285

☌ Site

3. Closet

O que era apenas uma ideia das sócias Camila Raupp, administradora com ênfase em moda, e Thaís Godinho, arquiteta com ênfase em sustentabilidade, acabou gerando a Closet, que é a primeira startup sustentável do Brasil no ramos de vestidos e acessórios femininos para festas.

Foto: divulgação

E é bem simples para alugar ou comprar a peça: basta agendar a visita no site, escolher o look que mais te agrada, retirar ou receber as peças e depois de usá-las, basta devolver, porque a limpeza é por conta da empresa. O foco é nessa “reciclagem” de roupas, para gerar também menos lixo.

Buscando remodelar o conceito de locação de vestuário na Bahia e promover o consumo consciente, na Closet é possível encontrar clutches atuais, vestidos, brincos e cintos, tudo de diversas marcas e com preços acessíveis.

Mas, se você não quer nenhuma peça, pode também apenas vender a que tem e usou poucas vezes. A Closet faz essa venda para você!

Ao seguir o passo a passo de enviar a foto e levar o item no endereço informado, basta esperar que alguém compre. 60% desse valor irá para sua mão (ou conta)!

☌ Endereço: Rua Engenheiro Alexandre Maia, 9, 1° andar – Graça – Salvador, BA.

☌ Contato: (71)99623-6171 | contato@yourcloset.com.br

☌ Site

4. Tribalismo Canecas e Terceirão

Quando unimos criatividade com qualidade e inovação, não teremos erros nessa equação!

Foto: divulgação

Não é à toa que a startup Tribalismo, que foi fundada em 2018 por Marcelo Gustavo e Bruno Wakasugui, já reúne mais de 77 mil seguidores em seu Instagram, e já enviou mais de 110 mil produtos pelo Brasil!

Para aqueles que querem tornar os seus presentes ou eventos inesquecíveis fugindo de frases que comumente vemos por aí, a Tribalismo oferece canecas, camisas, tirantes e moletons personalizados com um belo toque de criatividade e inovação.

Em 2021, eles seguem antenados com o que acontece pelo mundo da personalização, design e inovação das ideias, já que querem que os seus clientes tenham em suas mãos produtos exclusivos e de muito bom gosto.

☌ Loja Online

☌ Instagram | Site

☌ Horário de atendimento (via WhatsApp): Segunda a sexta, das 8h às 18h.

☌ Contato: (77) 3028-6168

Conteúdo divulgado em parceria com o site Não Óbvio