Quem é Beatriz Ferreira, colecionadora de nocautes baiana e atual campeã mundial

A conquista do primeiro duelo foi considerada de forma unânime pelos juízes, devido ao bom desempenho de Bia, que enfrentou uma oponente visivelmente mais alta que ela. Aos espectadores, a impressão era que tinha sido uma luta “tranquila” para a brasileira, mas, ao descer do ringue, ela negou.

— Na Europa, ela luta muito com meninas mais altas, que cobrem ela. Ainda brinco: “O lugar mais alto é o seu, para você conseguir ficar do tamanho delas” — conta o pai da atleta.

De lá para cá, vislumbrou o futuro pódio e despontou nos ringues, colecionando ouros: no Torneio de Belgrado, em 2017; no Pan-Americano de Lima-2019; e no Mundial de Boxe, também em 2019, se consagrando como melhor do Mundo na sua categoria.