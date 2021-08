Quem foi Rafael Sanzio? – Notícias Concursos

Rafael Sanzio: vida, obras e relevância

Rafael Sanzio foi um dos maiores artistas já conhecidos pela humanidade. Ainda, Sanzio foi membro do denominado “renascimento italiano”, inovando-o em diversos aspectos.

As características das obras de Rafael são abordadas pelas mais variadas questões de história e história da arte, principalmente dentro dos vestibulares.

Quem foi Rafael Sanzio?

Rafael Sanzio nasceu em abril do ano de 1483, na cidade de Urbino, Itália. Seu pai, Giovanni Santi, também havia sido um pintor, realizando diversos trabalhos na Corte de Urbino.

Rafael Sanzio: renascimento

Rafael Sanzio, Raffaello Sanzio, em italiano, foi um dos artistas mais importantes de todo o período renascentista.

Rafael, que viveu entre os anos de 1483 a 1520, participou da segunda fase do Renascimento italiano, ao lado de grandes artistas como Michelangelo Buonarroti e Leonardo da Vinci. De acordo com especialistas, essa tríade teria sido a maior representação artística de todo o período renascentista.

Rafael Sanzio: transformações

Rafael, que ficou conhecido como o “príncipe dos pintores” devido ao seu talento e à sua aptidão, atuou no auge do Renascimento italiano, que aconteceu entre os séculos XIV e XVI. Nessa época, diversas transformações assolavam a Europa, tanto em sua economia como também em sua política e em sua sociedade. Historiadores da arte afirmam que as mudanças teriam impactado diretamente as inovações de Rafael à arte.

Rafael Sanzio: atuações

Rafael foi muito precoce no desenvolvimento da sua arte. Já durante a sua adolescência havia conquistado o status de mestre devido ao seu talento espetacular. Muito novo, ainda, Sanzio seria um dos responsáveis por atuar dentro da nova Basílica de São Pedro, na cidade de Roma.

Rafael não foi somente pintor: ele também realizou importantes trabalhos como arquiteto e como desenhista. Ainda, dentre os seus trabalhos, destacam-se projetos arquitetônicos, murais, pinturas e afrescos, os quais permanecem, desde a sua morte, expostos em diversos museus do mundo.

Rafael Sanzio: características

As obras de Rafael possuíam algumas características em comum. Dentre elas, podemos citar:

Perfeição das formas

Equilíbrio

Simetria

Harmonia

Delicadeza

Expressões claras e simples

Uso de espaços amplos

Suavidade

Rafael Sanzio: principais obras

Dentre as principais obras de Rafael Sanzio, destacam-se:

A Bela Jardineira

O Casamento da Virgem

Madona e o Menino Entornados com Santos

A Escola de Atenas

A Deposição de Cristo

A Madonna Esterházy