Tarsila do Amaral: biografia e obras

Tarsila do Amaral foi uma pintora e desenhista que, além de ter sido integrante do movimento modernista, é reconhecida como uma das maiores artistas do Brasil.

Dessa maneira, não é de se surpreender que questões sobre essa artista sejam tão frequentes dentro de provas de artes e de história.

Vamos conhecer, a seguir, um pouco mais sobre a vida e as obras de Tarsila do Amaral.

Quem foi Tarsila do Amaral?

Tarsila do Amaral nasceu na cidade de Capivari, no ano de 1886. Após estudar na Espanha, a artista voltou para o Brasil e iniciaria um longo período de contato com diversos artistas plásticos e escultures de grande relevância. É nesse momento que a artista passa por um processo de aperfeiçoamento dentro das artes, estudando com os mais variados especialistas e aprendendo diversas técnicas inovadoras.

Tarsila do Amaral: Grupo dos Cinco

Ao conhecer a artista Anita Malfatti, também pertencente ao Modernismo, Tarsila decidiu que iria participar da Semana de Arte Moderna, em São Paulo. Foi a partir desse encontro com Malfatti que nasceu o famoso “Grupo dos Cinco”, composto por Mário de Andrade, Anita Malfatti, Menotti Del Picchia, Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral. O Grupo se destacou pela defesa das ideias apresentadas na Semana de Arte Moderna de 1922 e pela liderança do movimento modernista no Brasil.

Tarsila do Amaral: principais obras

Vamos conhecer, a seguir, algumas informações sobre as principais obras criadas por Tarsila do Amaral.

Réplica do Sagrado Coração de Jesus

A obra Réplica do Sagrado Coração de Jesus foi o primeiro quadro pintado por Tarsila, quando a artista tinha. apenas 16 anos de idade.

Abaporu

Abaporu foi realizada no ano de 1928 e é, sem dúvidas, a obra mais conhecida de Tarsila do Amaral.

O quadro representa a valorização da cultura nacional e fez parte da fase antropofágica da artista, iniciada no fim da década de 20.

Antropofagia

A obra Antropofagia, realizada no ano de 1929, apresenta uma figura com influências das obras possui A negra e Abaporu, também de Tarsila.

Operários

Operários foi realizada no ano de 1933 e foi pintada sob influência da luta operária. A obra retrata diversas faces de operários, criticando os rumos da industrialização de São Paulo.

A Negra

A Negra é uma obra criada por Tarsila no ano de 1923. O quadro foi revolucionário por retratar uma pessoa negra como personagem principal.