QuintoAndar abre mais de 260 vagas para home office

A plataforma digital para aluguel e compra de imóveis, QuintoAndar, anunciou a abertura de 260 vagas de emprego. 50 oportunidades são para o time de tecnologia. Outro destaque nas contratações será a área de operações.

A startup já definiu que seu estilo de trabalho será “remote first”, abrindo a possibilidade de atuação totalmente remota ou híbrida. Assim, as vagas aceitam candidatos de qualquer lugar do país. Segundo o QuintoAndar, as oportunidades na empresa também não exigem graduação como pré-requisito, mas ter vivências nas áreas de interesse é um grande diferencial.

Além do trabalho remoto, os funcionários têm acesso a programas de desenvolvimento profissional e trilhas de carreira. Entre os benefícios incluem vale-refeição, plano de saúde, licença parental estendida, Gympass, auxílio creche, entre outros.

Confira mais detalhes das as vagas pelo site da empresa.