Rafa Vitti encanta a web com vídeo de Clara Maria fingindo que está dormindo

Rafa Vitti mais uma vez encantou os internautas nesta quinta-feira (12) ao compartilhar um vídeo fofíssimo na pequena Clara Maria, que é fruto do seu relacionamento com a humorista Tatá Werneck.

Através do Instagram, o ator exibiu a filha no seu colo, a princípio fingindo que estava dormindo. Na sequência, a herdeira apareceu fazendo várias gracinhas para a câmera do celular.

“Denguinho”, escreveu o global na legenda da publicação. Como era de se esperar, nos comentários, os fãs se derreteram pelos encantos de Clara. “Não aguento essa menina! Show de fofura”, descreveu uma admiradora. “Como pode ser tão perfeita?”, complementou outra.