Rafael Cardoso tenta mostrar braço malhado ao lado da esposa e enquadramento não ajuda

Mari Bridi apareceu coladinha com Rafael Cardoso nas redes sociais, nesta terça-feira (31).

Os pombinhos surgiram em meio a natureza, ambos vestidos com roupas de academia. Mari brincou na legenda e contou que o maridão queria deixar parte do corpo escultural à mostra.

“Ele mostrando o braço malhado dele e o meu enquadramento da foto nem ajudou a favorecer! Desculpa amor, cortei mais da metade do teu braço! P.S: ele vai me acusar de bullying, por favor me defendam!”, escreveu aos risos.