Rainer Cadete faz retoques no abdômen para acentuar o tanquinho em ‘Verdades Secretas 2’

Ele cuida da alimentação e treina na academia. Mas sempre dá para dar aquela melhorada. E é por isso que Rainer Cadete, de 34 anos, tem um segredinho para deixar o personagem Visky, de “Verdades Secretas 2”, com o corpinho pronto para as gravações. O artista faz retoques na região abdômen para acentuar as linhas e ficar mais sarado ainda.

Foto: Reprodução