Rapper americana Cardi B publica vídeos cantando sucesso de Pocah; veja vídeo

Na última sexta-feira (13), a rapper americana Cardi B, dona do sucesso ‘WAP’, impressinou os fãs brasileiros ao publicar um vídeo em que aparece ouvindo e cantando a música ‘Perdendo a Linha’, de Pocah. Não é a primeira vez que a americana arrisca no português.

Pocah não conteve a alegria quando soube do vídeo. “Do nada a Cardi B ouvindo Perdendo a Linha kkkkkkk Acordei vencendo, que sabor”, escreveu Pocah no Twitter. Ela é fã da rapper e no BBB chegou a fazer a coreografia do seucesso ‘WAP’ em uma das festas.