Recado para Tite: Saiba usar os nossos garotos de ouro !

Tite precisa acordar. Segundo a CBF a próxima convocação da Seleção Brasileira de Futebol com vistas às Eliminatórias da Copa do Mundo será na próxima sexta-feira. Na última vez que o técnico Tite fez isso com a seleção principal, ele não foi muito feliz.

Seu time fez uma Copa América que não entusiasmou o torcedor brasileiro e, o que é pior, no jogo decisivo ele perdeu para a Argentina de Lionel Messi e, por consequência permitiu que a seleção de nossos “hermanos” fosse campeã dentro do território brasileiro.

ERROU NA ESCOLHA

Tite errou na escolha de seu elenco e na escolha de seu esquema tático. Mesmo quando ganhou, o Brasil não encantou. Aliás, como já havia acontecido na última Copa do Mundo em 2018. Tite como treinador da seleção, não convoca os melhores, mas aqueles que tenham mais afinidade com ele.

Ele dá mais valor ao grupo do que a qualidade individual de cada um de seus convocados. Por isso fracassou na última Copa e fracassou neste ano na Copa América disputada no Brasil. Se a CBF não estivesse tão badernada, Tite já teria sido demitido.

Daniel Alves entre ‘as caras novas’ da nossa Seleção

CBF ACÉFALA

Mas como a entidade que dirige o futebol brasileiro está totalmente acéfala, Tite continua no cargo e, por tabela, será o treinador da seleção na Copa do Catar, no ano que vem. E já que é assim, pelo menos vou me dar ao direito de fazer algumas sugestões a ele, na esperança de que o atual técnico de nossa seleção deixe de ser teimoso e finalmente monte um time realmente forte e competente para voltar a dar alegrias ao torcedor brasileiro na disputa de um Mundial.

E já que o tema é “seleção”, lembro que no último sábado vimos a Seleção Olímpica do Brasil ganhar o ouro em Tóquio, Japão. Por isso, resolvi me basear no time dirigido por André Jardine para sugerir alguns nomes ao treinador da nossa seleção principal.

AS SUGESTÕES

A começar pelo gol, onde o goleiro Santos provou ter competência suficiente para defender a seleção principal do Brasil no lugar de qualquer concorrente que Tite possa convocar. Santos mostrou que é seguro, já tem boa experiência e pode disputar uma Copa do Mundo.

Por que então não chamá-lo para os jogos das Eliminatórias que serão disputados agora em setembro em Santiago, do Chile, em São Paulo e no Recife? Acho que a experiência seria bastante válida. Do gol vamos à lateral direita, Daniel Alves foi o líder e fez um bom trabalho como titular da seleção olímpica. Mesmo com 38 anos, Daniel merece ser chamado para disputar a próxima Copa, porque o Brasil ainda não tem um substituto à altura para ser convocado.

ZAGUEIRO, LATERAL…

No miolo da zaga a seleção olímpica teve Nino e Diego Carlos. Este último, por exemplo, tem futebol para ser testado na seleção de Tite. É jovem e muito bom zagueiro. Na lateral esquerda eu convocaria Arana, que já foi do Corinthians e fez brilhante participação no torneio olímpico de futebol. Arana é melhor por exemplo do que Renan Lodi, que disputou a última Copa América realizada em nosso País.

No meio campo, um nome de destaca, Bruno Guimarães. Um jogador que tem tudo para vingar como titular da seleção principal. Na seleção de Jardine, ele foi sempre um dos melhores em campo. Marca bem, tem passe perfeito e também arrisca seus chutes ao gol adversário.

MEIO E ATAQUE

Poderia perfeitamente ocupar uma das meias ou até a cabeça de área da Seleção principal do Brasil, ao lado de Casemiro. No ataque, como Richarlison já pertence ao grupo de Tite, daria chance também a Matheus Cunha, que poderia formar um ataque poderoso ao lado do próprio Richarlison e do fora de série, Neymar Garanto que Matheus faria mais do que Everton Cebolinha e Paquetá fizeram na última Copa América..

Como percebem, não faltam boas indicações para Tite melhorar ainda mais o time que vai disputar o próximo Mundial. Mas também será preciso que ele mude sua cabeça, sua filosofia de trabalho. Sugiro que ele não exagere mais com o jogo retrancado que seu time usa desde a Copa de 2018.

Tite foi desclassificado antes das semifinais deste Mundial, porque insistiu na sua velha mania de privilegiar a defesa. Chegou até a escalar Gabriel Jesus, que é centroavante, para cobrir a lateral esquerda, quando o certo seria deixar o ex-centroavante do Palmeiras sempre à frente para aproveitar as oportunidades de gol que surgissem.

É PRECISO MUDAR

A verdade é que, se não mudar seu esquema tático radicalmente, Tite vai cair fora de outra Copa sem chegar as fases mais importantes. Ele precisa modernizar suas ideias, ser mais ousado e aproveitar jogadores de real competência no time titular que escolher. S

e insistir na retranca, Tite e seus comandados serão eliminados outra vez de uma Copa do Mundo bem antes dela terminar. Será mudar ou morrer. Com qual dessas opções você vai ficar, hein Tite???

Quer se consagrar, ou enterrar de vez sua carreira na seleção do Brasil? A escolha é sua. Pense bem.