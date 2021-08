Receita para o café da manhã: aprenda a fazer bolo piscina de fubá com goiabada

Depois de uma semana inteira de trabalho, o final de semana pede um café da manhã especial. Se você adora um bolo quentinho com café, essa receita foi feita para você! Aprenda a fazer um bolo piscina de fubá com goiabada. A receita é do site ‘Recepedia’.

– 4 ovos

– 2 xícaras de chá de leite

– 1 copo de iogurte natural (170g)

– 2 xícaras de chá de açúcar

– 2 colheres de sopa de farinha de trigo

– 1 e 1/2 xícara de chá de fubá (integral orgânico)

– 1/2 xícara de chá de amido de milho

– 1 colher de sopa de fermento químico em pó

– 1 e 1/2 xícara de chá de queijo-de-minas padrão ralado grosso

– 200 gramas de goiabada cascão

– 1/2 xícara de café de água

Massa

Pré-aqueça o forno a 180° Leve ao liquidificador os ovos, o leite, o iogurte natural e o açúcar. Depois de misturar esses ingredientes acrescente o fubá e misture por 1 minuto. Em seguida, junte a farinha de trigo e o amido de milho, bata rapidamente e por último acrescente o fermento em pó e bata rapidamente. Transfira a massa para um bowl e coloque o queijo, misture levemente com uma colher e leve para assar em uma forma untada e enfarinhada, por 60 minutos. (para esse bolo, não precisa fazer o teste do palito, pois ele fica molhadinho por dentro).

Cobertura