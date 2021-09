Recém-separada, Naiara Azevedo fala sobre fé e religião; veja post

Naiara Azevedo acordou inspirada e muito positiva nesta segunda-feira (30). A cantora, que recentemente anunciou o fim do próprio casamento, falou com os fãs sobre os planos de Deus e fé.

Na publicação, ela escreveu: “Que seus planos se concretizem e que as bençãos do senhor caíam sobre vocês e sobre a vida de quem você amam”, disse ela. Na imagem, a cantora aparece com uma roupa de malhar e os seguidores aproveitaram a ocasião para fazer muitos elogios: “Não se cansa de ser linda?” e “Olha esse corpo! Maravilhosa”, disseram os fãs.