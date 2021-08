Recorde histórico do Guarani de 1978 pode ser alcançado pelo Atlético-MG, em breve

Campinas, SP, 16 (AFI) – O título Brasileiro de 78 foi a maior glória já alcançada pelo Guarani. O timaço do Bugre conquistou o título em cima do Palmeiras. Dentre todos os gols, lances e glórias, ainda há um recorde estabelecido por aquela equipe que perdura até hoje: maior número de vitórias consecutivas. São 11. Marca que pode ser alcançada em breve, pelo Atlético-MG.

O time de Cuca soma nove triunfos em sequência, o último contra o Palmeiras, no final de semana.

OS JOGOS

Os comandados de Carlos Alberto Silva, bateram o Santos (2-1), Botafogo-PB (1-0), Goytacaz (3-0), Botafogo-SP (1-0) e Londrina (1-0) na primeira fase. No mata-mata, Sport (2-0 e 4-0), Vasco da Gama (2-0 e 2-1) e Palmeiras (1-0 e 1-0). E para fechar, no ano seguinte, ainda venceu o XV de Piracicaba por 2 a 0, fora de casa.

MARCA JÁ FOI AMEAÇADA

Recentemente, outro time também chegou perto de ameaçar o recorde Bugrino. O Internacional, em 2020, comandado por Abel Braga, arrancou e quase ficou com o título. Porém, no final caiu de produção e não conseguiu mais resultados positivos.

OS DESAFIANTES

A torcida do Guarani deve “ligar o secador” contra o Galo, nas próximas rodadas. O time de Cuca tem a seguinte sequência pela frente: Fluminense (f), Red Bull Bragantino (c) e Grêmio (c) no fechamento do primeiro turno do torneio nacional.