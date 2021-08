Recrutamento e seleção: a diversidade no mercado de trabalho

A importância da diversidade no processo de recrutamento e seleção

Conforme a pesquisa Diversity wins: How inclusion matters desenvolvida pela McKinsey em 2020, as empresas com maior diversidade de gênero no time executivo possuem performance financeira 25% maior em relação às empresas com pouca diversidade.

Isso demonstra que a diversidade está em alta, e o mercado precisa adaptar o processo de recrutamento e seleção. No entanto, o reflexo da diversidade no quadro de funcionários ainda é pequeno, principalmente nas posições de liderança e gestão.

Além disso, no Brasil, menos de 30% dos cargos de liderança são ocupados por pessoas negras, conforme informa o IBGE. Já para pessoas LGBTQIA+, sofrem discriminações diversas no ambiente corporativo, o que deve ser revisto pela gestão da empresa. Por isso, a inclusão da diversidade é de suma importância, já isso demonstra respeito e igualdade.

Mulheres e pessoas com necessidades especiais

Embora as mulheres tenham assumido desafios no mercado de trabalho, ainda são minoria em cargos de liderança, enquanto pessoas PNE’s ainda passam por dificuldades para adentrar no mercado de trabalho, mesmo com o sistema de cotas.

Essas informações reforçam a importância e necessidade de um recrutamento mais diverso, inclusivo e, assim, justo para todos os envolvidos.

Sendo assim, para um recrutamento e seleção inclusivo, utilize de linguagem neutra. Pois, assim, todas as pessoas podem se identificar com a posição. Uma dica para a empresa que deseja ser inclusiva é abrir uma vaga voltada para o profissional, não reforçando a ideia de ser masculino ou feminino.

Até mesmo porque, muitos cargos que eram culturalmente exclusivos para homens ou mulheres, são ocupados por diversos profissionais.

Acessibilidade

A acessibilidade deve ir além do que diz a lei. Sendo assim, é importante que o processo seletivo considere as necessidades especiais para que o seu processo seja inclusivo em todos os quesitos.

A barreira comunicativa é muitas vezes o que impede profissionais de participarem de processos seletivos. Por isso, caso o profissional envolvido no processo possua conhecimentos específicos, como libras, pode ser bastante relevante.

Portais especializados para a divulgação de vagas

Além dos meios comuns para divulgação, como o Linkedin, é importante que a empresa divulgue as vagas em portais especializados.

Pois dessa forma, a empresa aumenta a diversidade no recrutamento. Veja algumas empresas e sites que ajudam na inclusão de minorias no mercado de trabalho:

Transempregos;

EmpregueAfro;

Empregua PCD;

Portal da Inclusão;

Maturi. 8.

Além disso, a cultura da empresa deve abranger a diversidade para que haja uma troca importante entre os profissionais de diversas áreas, idades e conhecimentos diferentes.