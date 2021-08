Red Bull abre vagas de trainee com treinamento no exterior

Estão abertas as inscrições para o programa de trainee da Red Bull. Para participar da seleção, é necessário ter concluído a graduação entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021 nos cursos de Administração, Publicidade, Marketing, Comunicação Social, Economia e Engenharias.

Os candidatos irão adquirir experiência em diversas áreas da empresa aqui no Brasil, mas também passarão por um treinamento internacional em sedes da empresa espalhadas por vários países.

A duração do ‘Graduate Programme 2022’ é de 18 meses e os resultados do processo seletivo tem previsão de ser divulgado em dezembro deste ano. Isso porque as atividades começam em janeiro de 2022. A empresa não divulgou informações sobre valores salariais ou benefícios.