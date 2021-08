Redação do ENEM: Surge um novo gênero textual?

A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é uma das partes mais temidas da prova. Mas por que é preciso aprender a escrever com um método específico para ela?

Muito simples: porque essa metodologia de escrita é necessária para passar em um vestibular. Você aprende a escrever um texto dissertativo-argumentativo para essa ocasião e provavelmente não a usará novamente.

O ENEM é a prova mais aguardada pelas pessoas que querem ingressar no ensino superior e a parte que deixa a maior parte dos estudantes mais tensa é a redação.

A partir de agora, você entenderá como a redação do ENEM se estrutura e por que ela pode ser interpretada como um gênero textual completamente novo.

Por que a redação do ENEM pode ser um gênero textual novo?

Para responder essa pergunta, primeiro é preciso explicar o que é um gênero textual.

De acordo com o site Educa+ Brasil, gêneros textuais são classificações utilizadas para determinar os textos de acordo com o objetivo e a função deles em relação a um certo contexto.

Desse modo, a redação do ENEM se encaixa perfeitamente nos moldes de um novo gênero textual, já que tem:

objetivo – avaliar as “competências textuais” do participante;

função – compor a segunda parte da prova de vestibular;

contexto (por sinal, bem específico) – a própria prova que acontece uma vez ao ano.

Texto dissertativo-argumentativo em prosa

Esse é o modelo de escrita mais solicitado pelos elaboradores da redação do ENEM e o motivo da discussão de gênero textual.

Um artigo científico, publicado por Daniela Prado e Rodrigo Morato no Portal de Periódicos Eletrônicos da PUC-MG (2016), aborda exatamente o ponto da redação possuir a exigência, dentre muitas outras, de escrever um “texto dissertativo-argumentativo em prosa”.

Prado e Morato apontam que esse modelo é muito geral e vários gêneros textuais podem utilizá-lo, como um artigo de revista ou até mesmo uma carta.

Você Pode Gostar Também:

A ideia desse tipo de conteúdo é defender uma opinião por meio de argumentos e explicações sem apresentar o discurso em primeira pessoa. Exemplos:

primeira pessoa – Nós precisamos aumentar a divulgação sobre os riscos do cigarro;

terceira pessoa – Precisa-se aumentar a divulgação sobre os riscos do cigarro.

Uma pesquisa apresentada no artigo científico revela que 72% dos entrevistados (50 alunos do ensino médio de duas escolas públicas de Minas Gerais) caracterizaram a redação do ENEM como um gênero textual.

Essa pesquisa buscou entender o que os alunos que participarão da prova compreendem sobre o tipo de estrutura textual que produzirão.

A criação de texto do ENEM pede ao participante que faça uma crítica, dê uma opinião e uma proposta de solução para um problema social atual. Esses traços fazem com que a redação se caracterize como um gênero textual.

Estrutura de correção da redação do ENEM

A correção do ENEM segue um padrão tanto quanto curioso e muito diferente de outras provas.

Enquanto o computador corrige a prova objetiva ao analisar o cartão-resposta, a redação leva em consideração outros aspectos para avaliar as “competências textuais” do participante.

Cinco competências textuais

A redação do ENEM é corrigida baseada em cinco competências que precisam ser desenvolvidas pelo candidato que está fazendo a prova de redação.

Competência 1: trata-se do domínio formal que o participante tem sobre a norma padrão da língua portuguesa;

Competência 2: avalia-se a interpretação que o candidato fez sobre o tema proposto;

Competência 3: refere-se à argumentação utilizada pelo participante para defender um ponto de vista com base em seus conhecimentos socioculturais e na compreensão do tema;

Competência 4: trata-se dos mecanismos linguísticos que o estudante utilizou para escrever a argumentação, como a coesão entre os parágrafos;

Competência 5: avalia-se a elaboração da proposta de intervenção que precisa estar em consonância com os direitos humanos.

Cada uma dessas habilidades vale até 200 pontos e a nota final da redação é composta pela soma de todos os resultados, podendo chegar até 1000 pontos.

Curtiu o assunto? Deixe aqui seu comentário. Aproveite para conferir algumas dicas sobre a redação do ENEM.