Reforço do Corinthians teve nome inscrito no BID e poderá estrear contra o Santos

São Paulo, SP, 3 (AFI) – Recém chegado no Corinthians e cercado de expectativa, o meio-campista Giuliano teve seu nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) nesta terça-feira. Com isso, o jogador está apto para estrear na próxima rodada, contra o Santos, no domingo, às 16h, na Vila Belmiro.

FALTA UM

Com isso, fica faltando apenas a regularização do outro reforço de peso no Timão: Renato Augusto.

SEM PREVISÃO PARA JOGAREM JUNTOS

Ambos chegaram sem estarem 100% fisicamente, ou seja, a estreia de ambos dependem de como irão se recuperar. Segundo Flávio de Oliveira, preparador físico do Timão, Giuliano está um pouco à frente do colega por ter iniciado os trabalhos de campo com antecedência. Nesta semana, porém, os dois farão as mesmas atividades em campo.

CORINTHIANS: Renato Augusto celebra primeiro treino com o grupo e cita readaptação ao futebol brasileiro