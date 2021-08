Regina Casé curte família durante férias em Fernando de Noronha

Regina Casé está curtindo as férias em Fernando de Noronha. Nesta terça-feira (10), a apresentadora postou em uma rede social uma foto com a família durante um passeio de barco. Sorridente, ela posou ao lado do marido Estevão Ciavatta, da filha Benedita Zerbini, do genro João Pedro Januário, do neto Brás, e do filho Roque.