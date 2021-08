‘Rei do Acesso’ comandará o Alvorada na Segunda Divisão do Tocantinense

Alvorada, TO, 27 (AFI) – Rei do acesso no futebol Tocantinense acerta com o Alvorada para a disputa da Segunda Divisão 2021, em busca da elite. A informação foi confirmada por ele, o técnico Wicelmo Rodrigues. Segundo ele, faltam mínimos detalhes para dizer que está 100% acertado, mas caminha para isso.

Segundo o treinador, tudo já está acertado e planejado para que o Alvorada possa lutar pelo acesso e retornar à elite do futebol Tocantinense no ano de 2022.

Em sua carreira vitoriosa dentro das quatro linhas, seja como jogador ou técnico de futebol, Wicelmo Rodrigues fez história.

CONQUISTAS

No futebol Tocantinense, em 2019, ele foi vice-campeão Estadual da Segunda Divisão pela Nova Conquista. Em 2018, foi campeão Tocantinense pelo Clube Atlético Cerrado na 2ª Divisão (como Presidente). Já no ano de 2015, foi vice-campeão pelo Ricanato da Segunda Divisão. E no ano de 2014 foi campeão invicto da Segundona pelo Guaraí.

CARREIRA

Wicelmo Rodrigues iniciou a carreira como treinador em 2012, comandando a Escola Paraíso de Paraíso. Foram dois anos. Ainda em 2013, Wicelmo assumiu o Guaraí Esporte Clube, onde trabalhou 2013/14 e 2015. Já em 2015, veio para a Capital comandar o Ricanato. Depois foi dirigir o Guaraí, onde em 2014 foi campeão invicto no comando do Lobão na Segunda Divisão. Também trabalhou no Araguacema.

JOGADOR

Como jogador, Wicelmo foi campeão Paulista Juvenil Regional pelo Mirassol. Foi campeão da B-1 conseguindo o Acesso para o Paulista A-3 pelo Rio Claro (1999). Ele começou a carreira no Mirassol, depois ficou uma temporada no Bragantino, Rio Claro, Mogi Mirim e Guararapes (SP).

No Tocantins, como jogador jogou cinco temporadas pelo Intercap (Paraíso), depois passou pelo Alvorada, Interporto e Guaraí.