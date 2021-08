Reitor da UFJF é eleito eleito presidente da Andifes

Nesta sexta-feira, dia 30 de julho, o reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Marcus Vinicius David, foi escolhido para ocupar o cargo de presidência da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes). A votação foi feita on-line.

Por meio de reunião remota do Conselho Pleno, a Andifes realizou a votação para eleger os membros da nova diretoria executiva para o mandato 2021-2022. Além disso, ontem a associação definiu também o Conselho Fiscal para os próximos dois anos de gestão.

Desse modo, além do novo presidente, foram eleitos para compor a para a nova diretoria os seguintes nomes:

O novo presidente da Andifes, Marcus David, já havia sido eleito no ano de 2020 para o cargo de vice-presidente, desse modo, já possui experiência na diretoria. Durante a sua fala, o reitor da UFJF destacou que a sua gestão irá dar continuidade às ações das gestões passadas. Nesse sentido, ele afirma:

“Assim como a gestão anterior, da qual eu participei, iremos seguir nossa agenda de forma conjunta, respeitando as deliberações coletivas do pleno de reitores e reitoras, com a consciência de que a Andifes unida e fortalecida é sinônimo de universidades federais unidas e fortalecidas”.