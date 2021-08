Religiosa é detonada após afirmar que viu Paulo Gustavo e MC Kevin no inferno

Uma religiosa foi detonada na internet após afirmar que viu Paulo Gustavo e MC Kevin no inferno. Identificada como Nadir, a pastora evangélica diz ter visitado o céu e o inferno, além de receber revelações divinas.

Com explicação de teor homofóbico, Nadir contou aos seus 90 mil inscritos no YouTube como conseguiu se encontrar com Paulo Gustavo: “O Senhor me disse: ‘Olha direito’. Quando eu olhei, era só trevas em volta dele (Paulo Gustavo), e ele não via. Ele não conseguia ver as trevas. O Senhor me dizia: ‘Os demônios o enganaram até o fim’. Este homem está no inferno. Porque nenhum homossexual entrará no meu reino, me disse o Senhor”.

Além do humorista, a pastora disse ter visto também o funkeiro MC Kevin. “Vi também esse cantor MC Kevin. Quando ele caiu, ele nem sentiu a morte direito. O Senhor mostrou, ele já passou do solo para o inferno”, afirmou.

Nos comentários do vídeo, a religiosa foi detonada e chamada de oportunista. “Essa gente precisa tomar um processo violento dos familiares pra servir de exemplo pros próximos que pensarem em parasitar em cima de falecidos”, escreveu uma internauta.