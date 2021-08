Remanescentes de quilombo em Penedo recebem cesta básica e cartão do Programa CRIA

Ação integrada entre Prefeitura de Penedo e Governo de Alagoas atende povoado Tabuleiro dos Negros

Decom PMP

Josilene Santos tem 40 anos e já é mãe de nove filhos, sete ainda morando com ela numa casa sem luz e sem água. Desempregada, ela fala que o atual companheiro é portador de deficiência e ainda não conseguiu a aposentadoria, contando apenas com o Bolsa Família como renda fixa mensal.

As dificuldades da casa de Josilene Santos foram amenizadas nesta terça-feira, 17, quando ela e centenas de pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) receberam uma cesta básica contendo dois itens de cada variedade de alimentos.

A distribuição realizada em parceria entre o Governo de Alagoas e a Prefeitura de Penedo, com apoio do Tiro de Guerra de Penedo (unidade local do Exército) é mais uma iniciativa da gestão Crescendo Com Seu Povo, desenvolvida de forma direta na comunidade onde também houve entrega do cartão do Programa Criança Alagoana (CRIA) e atendimento relacionado ao CadÚnico.

O trabalho coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH) atendeu remanescentes quilombolas da comunidade Tabuleiro dos Negros, localizada na zona rural do município onde 8 mil cestas estão chegando para quem mais precisa, número que já tem o compromisso do Prefeito Ronaldo Lopes para ser ampliado.

“Eu tenho 49 anos e nunca vi um trabalho em nossa comunidade como esse que o Prefeito Ronaldo Lopes está fazendo”, destacou José Cícero, mais conhecido como Jacó, presidente da Associação dos Remanescentes do Quilombo Tabuleiro dos Negros, onde residem cerca de 600 famílias, segundo a liderança comunitária.

A afirmativa também está relacionada com as ações anteriores realizadas na localidade e em outras da zona rural e da cidade. A Secretaria de Desenvolvimento Social e a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) identificam, casa a casa, quem se enquadra e ainda não está inserido em programas sociais ou crianças e adolescentes fora da sala de aula.

Trabalho de busca ativa da Prefeitura de Penedo promove mais inclusão social

A proximidade do poder público permitiu que Maria de Fátima dos Santos, 24 anos, conseguisse ser incluída no CRIA, sem precisar se deslocar até a cidade. Mãe de duas crianças, ela e o esposo estão sem trabalho e precisaram voltar pra casa de sua família quando descobriu, morando no Rio de Janeiro, que sua segunda gravidez era de risco.

“A cesta chega num momento muito importante pra gente, aqui tem muitas mães desempregadas e trabalho está difícil pra todo mundo. Felizmente o governador e o prefeito estão ajudando nesse momento de pandemia”, diz Maria de Fátima, agradecendo também por ter sido vacinada contra Covid-19.

Comunidades tradicionais têm prioridade nas políticas públicas e Penedo é o município de Alagoas com a melhor cobertura vacinal para remanescentes quilombolas, conforme frisou o Secretário Municipal de Saúde Guilherme Lopes.

O gestor da pasta que nesta semana atenderá até a última faixa etária (18 anos) do público-alvo para receber o imunizante contra o coronavírus destacou a atenção especial do governador Renan Filho para o município.

“O governador olha com mais carinho para Penedo porque sabe do compromisso do Prefeito Ronaldo Lopes com a população, ele sabe que a nossa gestão trabalha de forma diferenciada, fora do gabinete, levando serviços pra vocês”, disse o Secretário Municipal de Saúde, citando estudo para instalação de creche no Tabuleiro dos Negros e o asfaltamento do acesso à comunidade, pavimentação que será feito pelo Governo de Alagoas.

A Secretária de Estado da Mulher e dos Direitos Humanos, Maria Silva, prestigiou a distribuição de cestas e parabenizou o município pela assistências aos quilombolas, grupo que recebeu mais 80 cartões do CRIA nesta terça-feira.

“Nós temos aqui aproximadamente 400 famílias incluídas no Programa Criança Alagoana e cerca de três mil em toda Penedo”, acrescentou o Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, Rafael Ferreira, informando à que tenta viabilizar um CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) para a comunidade e as pessoas habilitadas para ganhar a cesta que não compareceram receberão os alimentos em sua casa.

“Desde janeiro que estamos levando serviços até os bairros e comunidades mais carentes de Penedo. O nosso trabalho não para porque Ronaldo Lopes é um gestor que tem se preocupado, sobretudo, com as pessoas mais pobres”, disse Rafael Ferreira sobre ações que atendem gente como Erika da Silva Estácio, 32 anos.

Desempregada, gestante e mãe de um casal de crianças, Erika foi incluída no CRIA durante ação de busca ativa que hoje também colocou alimentos em sua casa.

O cuidado imediato com as famílias em situação de vulnerabilidade social é mais do que necessário, início de um trabalho que a gestão Crescendo Com Seu Povo realiza com muita responsabilidade e empenho, ao tempo em que prepara o município para atrair investimentos privados que irão gerar oportunidades de trabalho para o povo de Penedo.

Texto Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP

Fotos Deywesson Duarte – fotógrafo Decom PMP

Vídeo Ricardo Alves – Decom PMP