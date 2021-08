Remo 0 x 1 Operário – Fantasma supera “expulsão relâmpago” e sobe na tabela

Belém, PA, 06 (AFI) – Nem mesmo o torcedor mais otimista do Operário acreditava na vitória depois que Rafael Chorão foi expulso aos quatro minutos. Com muita vontade, o time paranaense contou com gol de Thomaz para ganhar do Remo, por 1 a 0, no Baenão, pela 16ª rodada da Série B do Brasileiro.

A vitória fez o Operário chegar aos 24 pontos e se aproximar mais uma vez do G4, pulando para o sétimo lugar. Por outro lado, o Remo perdeu a chance de se distanciar da zona de rebaixamento e estacionou nos 19 pontos, na 12ª colocação.

EXPULSÃO RELÂMPAGO

Apesar do calor feito em Belém, o primeiro tempo foi frio no Baenão. Logo aos quatro minutos, Rafael Chorão entrou forte em Pingo e foi expulso. Com um jogador a menos, restou ao Operário se fechar para buscar surpreender no contra-ataque.

O Remo, por sua vez, teve a posse da bola, mas não conseguiu aproveitar a vantagem numérica. Tanto que a única boa chance no primeiro tempo foi em chute de fora da área do meia Felipe Gedoz. Simão foi buscar no cantinho e desviou para escanteio.

QUEM DIRIA…

Mesmo com um a menos, o Operário quase abriu o placar no começo da etapa final. Paulo Sérgio arriscou de longe e viu a bola explodir na trave. A resposta do Remo veio em finalização de Rafinha que também parou na trave.

O nervosismo do Remo aumentou aos 20 minutos. Thomaz tabelou com Paulo Sérgio e bateu rasteiro no canto de Vinícius, abrindo o placar para o Operário. Na sequência, o time paranaense quase ampliou em mais um contra-ataque. Schumacher recebeu de Thomaz e bateu em cima do goleiro.

Nos minutos finais, o Remo esboçou uma pressão, mesmo que de forma desorganizada. O gol de empate, porém, não saiu e o Operário comemorou a segunda vitória como visitante.

PRÓXIMOS JOGOS

O Remo volta a campo na terça-feira, contra o Goiás, às 21h30, no Hailé Pinheiro, em Goiânia. Na quinta, o Operário recebe o Botafogo, às 21h30, no Germano Krüger, em Ponta Grossa. Os jogos são válidos pela 17ª rodada.