Remo-PA x CRB-AL – Remo busca engatar a terceira, enquanto CRB quer se manter no G4

Belém, PA, 20 (AFI) – Remo e CRB se enfrentam neste sábado, às 21h no estádio Baenão, em Belém-PA com objetivos bem definidos. A partida é válida pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a primeira do segundo turno.

O Remo busca sua terceira vitória consecutiva na competição para subir ainda mais na tabela de classificação – o Leão tem 26 pontos, na 12ª colocação. O time do técnico Felipe Conceição está há três jogos invicto, sendo duas vitórias consecutivas – Vasco (2 a 1) e Confiança (2 a 1).

A tarefa, porém, será complicada. O CRB é o quarto colocado com 33 pontos e não quer mais sair do G4. Além disso, o time alagoano está há oito rodadas invicto na Série B. O CRB não perde desde o dia 13 de julho, pela 11º rodada – derrota para o Guarani por 1 a 0.

Desde lá, o CRB venceu Vila Nova, Sampaio Correa, Londrina, Brusque e empatou com Coritiba, Ponte Preta, Vitoria e Operário. Nos dois últimos jogos, dois empates seguidos com Vitória e Operário.

DESFALQUES

O técnico Felipe Conceição tem dois desfalques certos para o duelo deste sábado. Os laterais Thiago Ennes e Igor Fernandes, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, estão fora.

Na lateral-direita na vaga de Thiago Ennes, Warley surge como opção. Conceição também pode optar por improvisar zagueiro Rafael Jansen para o setor, com Suéliton entrando na zaga. Na esquerda, Marlon é o substituto imediato de Igor Fernandes.

A meta do treinador é sair o quanto antes da zona debaixo da tabela para sonhar com uma vaga no G4.

“Temos o objetivo de sair o quanto antes de perto da zona de rebaixamento, estamos conseguindo isso a cada rodada. Tem um número mágico contra o rebaixamento, que seria, ao meu ver, os 43 ou 44 pontos. Vamos lutar para chegar nesse nível e depois vamos ver como vai estar o campeonato“, explica Conceição.

CRB

O meia Diego Torres continua fora da equipe. Segundo nota emitida pela diretoria, “o atleta Diego Torres não foi relacionado para o jogo contra o Remo neste sábado (21) por questões pessoais. O Clube de Regatas Brasil esclarece que Diego estará presente normalmente na reapresentação do elenco no início da próxima semana.”

Além dele, o CRB não terá o volante Wesley, suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o atacante Pablo Dyego, expulso contra o Operário-PR.

O técnico Allan Aal pode contar com os retornos do lateral-direito Reginaldo e do volante Jean Patrick, preservados em virtude da sequência de jogos.