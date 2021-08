Remo x Operário – Inconsistentes semelhantes se enfrentam para, quem sabe, encostar no G4

Belém, PA, 05 (AFI) – Nesta sexta-feira, Remo e Operário se enfrentam em duelo de meio da tabela. Os inconsistentes semelhantes não se encontram no Campeonato Brasileiro Série B e, no Baenão, às 16 horas, escrevem o 16° capítulo.

O Azulão é o 12º com 19 pontos e está a seis da zona de rebaixamento, que é aberta pelo Londrina. O Fanstama, na 11ª colocação, tem 21 e pode sonhar em se aproximar do G4. O quarto colocado Avaí soma 26 pontos.

À ESPERA DO EMBALO

Uma vitória difere as campanhas dos times. O Operário venceu seis, até o momento, enquanto o Remo cinco. Aquela partida, independente de qual, que deveria empatar os números, acabou em empate para o Azulão.

O número de derrotas é igual. Seis para cada. A inconsistência também. Ambos não engrenam, mas pelo menos, não passam aperto. Quando o Remo de Felipe Conceição deu indícios de embalar, passou por uma sequência complicada.

O Operário de Matheus Costa, apesar de estar à frente, perdeu três dos últimos quatro jogos. Mais um tropeço não ameaça o Fantasma, porém, a “montanha-russa” sinaliza para um triunfo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

No balanço de ausências e retornos, o Felipe Conceição está positivo. Conta com três desfalques por suspensão: Erick Flores, Victor Andrade e Anderson Uchôa, e quatro “novidades”: Felipe Gedoz, Lucas Siqueira, Jefferson e Marlon.

Os dois primeiros devem ser titulares. Gedoz na vaga de Erick e Lucas substitui Uchôa. Para o ataque, Renan Gorne é o mais cotado para ocupar a posição de Victor Andrade.

Matheus Costa sai no prejuízo. Além de Ricardo Bueno, que rescindiu o contrato e está de saída para o Juventude, o Operário não tem Alex Silva, Felipe Garcia, Djalma Santos, Marcelo e Jean Carlo.

À disposição, novamente, aparece Paulo Sérgio e Leandro Vilela. O Fantasma também acertou a contratação de Rafael Longuine, mas ele não deve ir a campo ainda. O volante Leandro retoma a vaga no lugar de Marcelo Santos e o atacante Paulo Sérgio disputa com Schumacher pela referência no ataque.