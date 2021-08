Remo x Vasco – Trem Bala vai pegar o trilho do G4?

Belém, PA, 12 (AFI) – Embalado, o Vasco da Gama tem a chance de dormir no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B nesta sexta-feira, mas para isso precisa ganhar do Remo, a partir das 21h30, no Estádio Baenão, na abertura da 18ª rodada.

Com 75% de aproveitamento desde a chegada de Lisca, o Vasco está na quinta colocação, com 28 pontos. Se emplacar a terceira vitória seguida, o time pode assumir a vice-liderança. Já o Remo é apenas o 13º colocado, com 20.

ARTILHEIRO DE FORA

O time paraense tem muitos desfalques para esse jogo. O principal deles é Felipe Gedoz. O ex-meia do Athletico-PR é o artilheiro do Remo na temporada, com nove gols, e recebeu o terceiro amarelo no empate com o Goiás, por 1 a 1.

Além de Gedoz, o técnico Felipe Conceição tem outros desfalques. O volante Marcos Júnior está emprestado pelo Vasco e não pode jogar por força contratual. Já o zagueiro Fredson, o lateral-direito Thiago Ennes e o volante Pingo seguem lesionados.

NOTÍCIAS BOAS E RUINS

O Vasco da Gama, que desembarcou em Belém na madrugada desta quinta-feira e foi recepcionado por alguns torcedores, encerrou a preparação com um treinamento no Estádio da Curuzu, do Paysandu.

Assim como o treinador adversário, Lisca tem problemas para escalar o Vasco. Ao todo, são oito desfalques: o goleiro Lucão (folga após as Olimpíadas), o zagueiro Leandro Castan (lesionado), o lateral Léo Matos (suspenso), os volantes Michel (lesionado) e Bruno Gomes (lesionado), o meia Marquinhos Gabriel (suspenso) e os atacantes Morato (Covid-19) e Daniel Amorim (lesionado).

O zagueiro Ricardo Graça também ganharia folga após a conquista do ouro em Tóquio, mas precisou viajar para Belém devido a lesão de Leandro Castan. A boa notícia para Lisca é a volta do artilheiro German Cano, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Vila Nova, por 1 a 0.