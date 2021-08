Resiliência, adaptabilidade e flexibilidade como valores no empreendedorismo

As análises dinâmicas do empreendedorismo atual

O empreendedorismo atual é dinâmico e requer análises constantes e acompanhamentos diversos por parte do entrante no mercado. Por isso, é necessário que o empreendedor se ampare estrategicamente para que gere valor para a sua marca, de maneira que atenda a necessidade do seu cliente atual.

Por isso, o empreendedorismo na atualidade requer estratégias holísticas e valores implementados na gestão da empresa, tais como resiliência, adaptabilidade e flexibilidade. Visto que é necessário que a empresa mantenha a sua visão dentro do mercado. Porém, é fundamental que a empresa se adapte para atender a necessidade do seu cliente.

A mudança no comportamento do cliente

O comportamento do cliente mudou por conta da era digital. Sendo assim, aquele cliente passivo deu lugar a um cliente que participa das redes sociais e comenta sobre produtos ou faz reclamações diretamente na internet. De modo que outros consumidores possam visualizar a opinião do cliente e essa dinâmica modificou completamente o mercado.

Visto que é necessário que as empresas deem uma atenção maior para o seu cliente na internet, investindo de forma dinâmica no marketing digital.

Marketing digital

Todavia, o marketing digital é uma área que ampara o processo de compra do cliente e não deve ser visto como um fator isolado. Por isso, é necessário que as empresas criem estratégias para que todas as áreas entreguem inovação ao cliente, atendendo-o da melhor maneira possível e se direcionando de forma estratégica.

Dessa forma, é necessário que uma empresa atual faça um planejamento holístico, considerando o impacto de todos os projetos em todas as áreas,

Orçamento direcionado

Sendo assim, é necessário direcionar o orçamento da empresa para que sejam aprovados projetos que atendam o mercado atual. Porém, a gestão deve aprovar projetos que não entrem em desuso em breve. No entanto, para isso é necessário que a empresa faça de forma constante o acompanhamento sobre as tendências de mercado dentro do seu nicho de atuação.

Haja vista que a tendência pode direcionar as implementações do negócio. Além disso, esse estudo é uma maneira de direcionar o orçamento e evitar a obsolescência da marca. Já que o cliente atual modifica o seu comportamento e recebe muitos estímulos dos concorrentes para que troque de produto ou serviço.

Por isso, o empreendedor na atualidade precisa ser volátil, participativo, estratégico e dinâmico. Assim, considerando sempre as mudanças intangíveis que ocorrem no fluxo de oferta e demanda e que impactam diretamente nas entregas que a empresa faz ao cliente e nos seus resultados de faturamento.