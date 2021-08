Confira o Resultado da Lotofácil 2297, de hoje, sorteado em 02/08/2021,( Segunda ) após às 20:00h no Espaço Caixa Loterias, em São Paulo, Terminal Tietê.

O MidasSorte acompanha o sorteio da Lotofácil 2297 , que é realizado sob a supervisão e responsabilidade da Caixa Federal, dezena a dezena, as bolinhas sorteadas. Curta com a gente, em tempo real, toda a emoção da Lotofácil 2297, a cada bolinha.

Midassorte, o jogo por esporte!!!

Resultado da Lotofácil Resultado Diário – Lotofácil 2297 Dezenas na ordem em que as bolinhas saíram…

02 21 25 18 13

15 09 11 20 24

22 03 17 07 14 Dezenas em ordem crescente

02 03 07 09 11

13 14 15 17 18

20 21 22 24 25 •••••04 GANHADORES! Prêmio estimado da Lotofácil 2298 — .. TERÇA – 03/08 .

R$ 1.500.000,00!!! Resultado da Lotofácil 2298 – Terça – 03/08/2021 Valor acumulado para a Lotofácil Independência 2021: R$ 94.298.964,35

Valor Acumulado para o Teste “final zero” ( 2300): R$ 1.478.994,42 Distribuição das Premiações Postado tão logo a Caixa a divulgue de forma oficial. Faixa de premiação Nº de Ganhadores Valor de prêmio 15 pontos 04 R$ 293.852,57 14 pontos 525 R$ 670,63 13 pontos 13866. R$ 25,00. 12 pontos 140527 R$ 10,00 11 pontos 695493 R$ 5,00 Cidades em que foram feitas as apostas vencedoras do concurso Lotofácil 2297: Manaus/AM; Macaúbas/BA; Pojuca/BA; Curitiba/PR Sorteio Anterior Lotofácil: Resultado da Lotofácil 2296 – Sábado – 31/07/2021 Experimente Palpites:

MidasPalpites – LOTOFÁCIL – Grupo Interativo Midassorte Faça sua aposta e confira conosco o Resultado de Hoje da Lotofácil 2297. Além disso, interaja conosco aqui no PALPITES BONIFICADOS. Ajude-nos a prestar um serviço de informação cada vez melhor para você. Deixe sua opinião.

Se você entende de Palpites, PARTICIPE AQUI. Junte os amigos, jogue em grupo, faça Bolões. Está provado: o jogo compartilhado faz bem, tornando-nos mais sociáveis! Obter o prêmio máximo no concurso Lotofácil 2297 é, sem dúvida, uma questão de jogar, habilitando-nos à Sorte! Guarde bem o registro do jogo, pois ele é o seu comprovante para recebimento de prêmios. Estatísticas da Lotofácil 2297 Dezenas que mais saíram: 10 (1429 vezes); 13,20; 11; 24; 14; 25; 03; 19; 04; 05; 02,17; 22,18. Dezenas que menos saíram: 08 ( 1314 vezes ); 16; 07; 06; 21; 15; 12,23; 09; 01. Dezenas que não saíram no concurso anterior – Lotofácil 2296 05 – (03 sorteios atrasada)

07; 19 – (02 sorteios atrasadas)

13; 20; 17; 25; 06; 11; 01 – (01 sorteio atrasadas) Presença atual de Dezenas: 01 sorteio: 03; 04; 21; 15; 08; 18; 22

02 sorteios: 14; 09; 02 03 sorteios: 24; 23; 10

04 sorteios: 16

06 sorteios: 12 Palpite Fixo do Midas – Para o Sorteio da Lotofácil Diário – 2297:

02; 03; 04; 07; 08; 11; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24.

==> 11 Acertos. ••• …”esse é o Palpite Fixo do Site, ainda não deu 14 e 15 pontos, será mudado assim que isso ocorrer”…mensagem que mandamos à Sorte!!!... Midassorte, o jogo por esporte !!! …. Apesar de não ser necessário registrar o jogo para participar com o Palpite, sugerimos que você faça seu jogo na Lotérica e o coloque aqui como Palpite. Aumente suas chances de encontrar a Sorte! Conheça na página do MidasPalpites – LOTOFÁCIL – Grupo Interativo Midassorte os palpites de pessoas que interagem com o Site. Pode ser uma boa referência para o seu jogo. Numa condição normal, no resultado da Lotofácil 2297 é esperado que se repitam 8 a 10 dezenas que saíram e venham 7 a 5 das que não saíram no concurso anterior. Também, há a tendência em relação aos números Pares/Impares, respectivamente, apresentam a relação 6×9; 7×8; 8×7. Está sem palpite para jogar? Disponibilizamos o “TÁBUA da SORTE” – Lotofácil. Experimente! (abra o anexo, em Excel) Por ser processo aleatório, caso se repita algum número em um jogo, substitua-o por outro de sua intuição, sendo uma ótima oportunidade de experimentá-la. Não deixem de jogar seus Palpites, pois, numa dessas, a sorte aparece com os 15 pontos… Boa Sorte e Bom Divertimento!

==== Informações Importantes sobre Resultado de hoje da Lotofácil A Lotofácil é uma modalidade de loteria administrada pela Caixa Econômica Federal. Apenas maiores de 18 anos podem apostar, conforme Art. 81, inciso VI, da lei 8.069/90. Essa Loteria oficial tem cunho social, com parte da arrecadação, sob a tutela da União, aplicada em vários setores da sociedade ( Seguridade;Educação; Cultura; Segurança Pública; Esporte). Vide tabela dessas aplicações no site da Caixa Econômica Federal. Na Lotofácil, você escolhe 15 números em 25 números e ganha se acertar 15, 14, 13, 12, 11 números. Ela é simples de apostar. Você pode apostar uma quantidade maior de números (15 a 20), pagando mais pela aposta e os prêmios são acrescidos conforme o jogo feito ( vide tabela site da Caixa); pode deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou repetir o mesmo jogo por até 12 testes (Teimosinha). Valores a pagar pelas apostas: Tabela da Caixa ( a partir de 10/11/2019 )

Para a aposta simples, de 15 números, : R$ 2,50.

É possível apostar com mais números:

16 números: R$ 40,00 ; 17 números: R$ 340,00 ; 18 números: R$ 2.040,00; 19 números: R$ 9.690,00; 20 números: R$ 38.760,00 Desafio Interativo – MidasSorte- Palpites da Lotofácil Proposta: Cadastre-se e Coloque, em “Comentários” um palpite seu de 15 números para o resultado da Lotofácil … e , após você fazer seu Cadastro ,as Pessoas que conseguirem mais pontos que nosso palpite terão participação na bonificação de 2,5 bnM (bonusMidas), que , proporcionalmente, lhes será creditado na Planilha de Controle do Grupo MidasSorte de Palpites. Esse valor, a critério da Pessoa, poderá ser utilizado em participações em Jogos MidasSorte ou ser feito o resgate em espécie. Além disso, haverá participação em Jogos Prêmio, no final da Etapa, conforme o Ranking de pontuação. =============== Como Cadastrar:

– Envie um E-mail para: midasgarante@gmail.com , dizendo que você deseja participar de nosso Grupo e lhe retornaremos solicitando informações para seu Cadastro no Grupo. Atenção: O site MidasSorte não realiza promoções por telefone ou mensagens e não faz qualquer contato por telefone. Nosso trabalho consiste na divulgação dos resultados de Loterias, através do Site. MidasSorte: Onde se tem a chance de Participar sem Gastar e, se em companhia da Sorte, Ganhar!!! Vamos com Fé, buscar o tão sonhado Resultado da Lotofácil 2297, porque, para nós, MidasSorte é Resultado e resultado é MidasSorte!





Fonte: Midassorte