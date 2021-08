Resumo: confira tudo o que vai acontecer na novela Império entre os dias 9 e 14 de agosto

RESUMO DA NOVELA IMPÉRIO – 9 A 14 DE AGOSTO

Segunda-feira (9) – Capítulo 103

Cora se enfurece com José Alfredo. Cláudio tenta fazer Enrico confessar o nome de seu cúmplice. Cora chora pensando em José Alfredo. José Alfredo entrega um pedaço do seu diamante a cada um de seus filhos. Danielle grava um depoimento para Maurílio sobre a família de José Pedro. Jurema procura Cora para saber de Jairo. Leonardo afirma que devolverá a Amanda o dinheiro que a amiga gastou com ele. Vicente volta para o restaurante e agradece Felipe pela ajuda. Maria Marta pede que José Pedro deixe Danielle. João Lucas afirma a Du que cumprirá a promessa que fez ao pai quando ganhou seu diamante. Amanda se insinua para José Pedro. Maurílio avisa a Téo da gravação feita pode Danielle. José Alfredo procura Maria Ísis.



Terça-feira (10) – Capítulo 104

José Alfredo implora para Maria Ísis conversar com ele em seu apartamento. Tuane tenta seduzir Elivaldo. Maria Marta comemora o término do romance de José Alfredo e Maria Ísis. Cora pensa em se vingar de Maria Ísis. Danielle pede o divórcio para José Pedro e Maria Marta vibra. Josué consola Marisa. Cláudio afirma a Beatriz que Enrico sabotou o restaurante de Vicente. Téo acredita que ganhará a audiência contra Cláudio. Maria Clara tem um mau pressentimento sobre seu pai e comenta com Vicente. Amanda afirma a Maria Marta que dormirá com José Pedro. Magnólia e Severo vão ao restaurante de Vicente e Maria Ísis pede para ir embora mais cedo. Cora tenta descobrir onde Cristina guardará seu pedaço do diamante rosa. José Pedro pensa na esposa. Danielle e Maurílio conversam animados no bar do hotel. José Alfredo tenta se entender com Maria Ísis.



Quarta-feira (11) – Capítulo 105

José Alfredo pede perdão a Maria Ísis. João Lucas e Maria Clara acreditam que o pai esteja escondendo uma doença terminal. Téo se prepara para a audiência. Danielle não atende o telefonema de José Pedro. Amanda vai ao quarto de José Pedro, mas ele a rejeita. Amanda visita Leonardo no hospital. Cristina discute com Vicente. José Alfredo pede o divórcio a Maria Marta. Felipe é humilhado por Enrico. Cláudio, Beatriz e Merival vão juntos para o fórum. Antoninho avisa a José Alfredo que sua história será o tema de sua escola de samba. Cristina paga para Maria Marta mais uma parcela do dinheiro que lhe deve. Maria Marta estranha por Maurílio não querer vê-la. Salvador pede para Orville não vender os seus quadros. O processo de Téo e Cláudio é arquivado e o blogueiro é preso por desacato. José Pedro flagra Danielle e Maurílio no bar do hotel. Téo sai do fórum algemado e é alvo de vários fotógrafos.



Quinta-feira (12) – Capítulo 106

Cláudio, Merival e Beatriz comemoram o fim do processo. Maurílio inventa uma desculpa para José Pedro, que pede para conversar com Danielle. Enrico provoca Vicente no bar do Manoel. José Alfredo pensa em Maria Ísis. Danielle tenta convencer José Pedro de que não se aliou a Maurílio. Magnólia e Severo pensam em viajar. Érika tenta ajudar Téo. José Pedro conta para Maria Marta que flagrou Danielle com Maurílio. Xana aconselha Vicente a pensar bem antes de trocar Cristina por Maria Clara. Enrico se irrita ao ver que Téo foi preso depois da audiência contra Cláudio. Orville diz a Carmem que eles precisam cuidar de Salvador. Téo é libertado. Leonardo incentiva Amanda a se casar com José Pedro. Téo tem uma crise ao ver seu nome nas manchetes e decide denunciar José Alfredo. Cora estranha a reação de Cristina ao ler as notícias sobre o pai. José Alfredo manda Josué dar início a seu plano.



Sexta-feira (13) – Capítulo 107

Bianca avisa a Cláudio e Beatriz do novo ataque de Téo a José Alfredo. José Alfredo diz para Maria Marta que tomou as providências necessárias contra Téo. Cláudio visita Leonardo. Otoniel comenta com Antoninho sobre o estado de Jurema. Cora fala com Cristina que irá depor contra José Alfredo. Cláudio comenta com Beatriz que Leonardo está envolvido com Amanda. Cora decide contar sua história para Téo. Jonas avisa a Orville que o colecionador argentino quer negociar os quadros de Salvador. José Alfredo se lembra da noite em que Sebastião morreu. José Alfredo pede para Maria Marta convidar Maurílio para ir à sua casa. Um policial procura pelo Comendador na mansão. A joalheria Império é invadida por fiscais. José Alfredo observa o líquido esverdeado no vidro. José Alfredo ataca Maurílio e acaba passando mal.



Sábado (14) – Capítulo 108

Silviano acusa Maurílio pela morte do Comendador. A polícia retorna à mansão e José Pedro informa o ocorrido. Josué pede para usar o celular de Marisa para contar a Cristina sobre a morte de José Alfredo. Téo se surpreende com a história de Cora. Cora entra em crise ao saber da morte de José Alfredo e conta para Maria Ísis, que desmaia ao receber a notícia. Danielle facilita a entrada de Érika na mansão. Josué retira do bolso de José Alfredo o frasco do líquido verde. Maria Ísis vai à casa de Maria Marta e as duas preparam o corpo de José Alfredo. Maria Clara, José Pedro e João Lucas decidem cremar o corpo de José Alfredo, mas Cristina chama Josué para impedir os irmãos. José Pedro expulsa Danielle de sua casa. Todos seguem o cortejo para o enterro de José Alfredo. Cora se esconde atrás do túmulo, depois que todos se afastam. José Alfredo abre os olhos dentro do caixão.