Resumo das Olimpíadas tem eliminações no atletismo e estreia de Isaquias Queiroz

Isaquias Queiroz fez sua estreia nas Olimpíadas de Tóquio nesta segunda-feira (2) ao lado de Jacky Godmann no C2 1.000m da canoagem. O baiano, três vezes medalhista olímpico na Rio 2016, com duas pratas e um bronze, e o companheiro disputaram as eliminatórias e quartas de final da prova em um espaço de duas horas, com um calor de 32ºC (com sensação de 39ºC) no Canal Sea Forest.