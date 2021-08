Resumo de Sociologia: conceitos de democracia e cidadania

Democracia e cidadania: aquilo que você precisa saber

Os conceitos de “democracia” e “cidadania” são fundamentais para a compreensão de uma série de aspectos da sociologia e, além disso, se relacionam de diversas maneiras.

É justamente por isso que as questões de sociologia dos vestibulares, com um destaque para os da UEL, Fuvest e Vunesp, e da prova do ENEM abordam com tanta ênfase esses dois conceitos.

Democracia e cidadania: introdução

A democracia é hoje um regime político consagrado pelos mais diversos povos do planeta, sendo comumente associada ao conceito de cidadania.

Democracia e cidadania: Grécia

A democracia surgiu oficialmente na Grécia antiga, no século V a.C.. O termo “democracia” significa, no original em grego, “governo do povo”.

O sistema de governo surgiu em um contexto conturbado. Isso porque, nesse período aconteciam diversos embates entre as classes médias da sociedade ateniense e os membros das classes mais altas (os eupátridas).

Porém, devemos destacar que, apesar de a participação dos cidadãos ser direta, o direito de votar era para muito poucos. Escravos, mulheres e estrangeiros, por exemplo, não exerciam a cidadania, uma vez que não participavam da vida política.

Democracia e cidadania: Idade Moderna

Na Idade Moderna, com a ascensão da burguesia, a democracia foi recuperada como conceito político para o uso cotidiano. Na Inglaterra, o filósofo John Locke elaborou o liberalismo político, que compreende a defesa dos direitos civis aos indivíduos e a criação de um poder que limite a ação do governante.

Na França do século XVIII, os filósofos iluministas estabeleceram conceitos que ampliaram a cidadania. Um exemplo é o conceito de divisão dos poderes, elaborado por Montesquieu, e o conceito do direito do povo de se sublevar contra o governante que não respeita a lei, como aquele elaborado por Rousseau.

Democracia e cidadania: Estados Unidos

Todas essas contribuições são reconhecidas como pertencentes às bases do pensamento liberal e seriam, posteriormente, incorporadas pela democracia moderna, reinventada pelos Estados Unidos, no século XVIII.

Porém, nos EUA, a cidadania foi negada aos afro-americanos. Esse fator seria uma das causas que provocariam a Guerra de Secessão, conhecida como Guerra Civil Americana, no século XIX.

O povo afro-americano só conseguiu conquistar seus direitos e ampliar a sua cidadania na década de 60 (1960).