Reta final: confira os desfechos dos principais personagens de ‘A Vida da Gente’

A reprise de ‘A Vida da Gente’ está chegando ao fim. A novela das seis termina na próxima sexta-feira (6) com desfechos felizes dos principais personagens. Manu (Marjorie Estiano) e Rodrigo (Rafael Cardoso) resolvem ficar juntos e Júlia (Jesuela Moro) será pura felicidade ao lado dos quatro pais: Manu, Rodrigo, Ana (Fernanda Vasconcellos) e Lúcio (Thiago Lacerda).

A mocinha Ana engatará o romance com Lúcio, médico que cuidará de sua filha, Júlia, quando ela tiver a doença no fígado. Ana também vai reatar a relação com a irmã Manu.