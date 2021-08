Retomada de projetos mobiliza Secretaria de Cultura de Penedo e outras pastas

DECOM PMP

A Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) da Prefeitura de Penedo realizou uma reunião de planejamento para debater a retomada presencial das atividades e projetos culturais.

Estão sendo estudadas formas de voltar a realizar ações culturais, contemplando o protocolo de segurança e enfrentamento da pandemia de Covid-19, trabalho que envolve ainda as secretarias de Saúde, Educação, Meio Ambiente e Esporte da gestão Crescendo Com Seu Povo.

Na pauta das ações de responsabilidade da Prefeitura de Penedo estão a retomada da Caravana da Cultura, projeto interrompido por conta da pandemia e que deverá ser reformulado.

De acordo com a SEMCLEJ, a realização de atividades culturais demanda contato prévio e convivência próxima com os grupos e comunidades, o que também será realizado, conforme o planejamento feito de forma conjunta entre a gestão da pasta de Cultura e as demais secretarias municipais.

Por Thiago Sobral – jornalista Decom PMP