Réveillon Nº1, em Itacaré, terá Anitta, Barões da Pisadinha Dennis Dj e Vintage Culture

Itacaré, cidade da região sul da Bahia, irá receber o Réveillon N°1 entre os dias 27, 28, 29 e 31 de dezembro de 2021. A virada contará com shows de Anitta, Barões da Pisadinha, Banda Eva, Dennis Dj e Vintage Culture. Serão mais de20 atrações, divididas em dois palco, nos 4 dias de festa.

Em Itacaré, além das festas que integram o evento, os visitantes poderão curtir programações para todos os públicos, como os esportes ao ar livre, a gastronomia excepcional da cidade e as diversas praias, rios e cachoeiras da famosa Costa do Cacau.

Os ingressos estão disponíveis pela Ingresse e os pacotes de viagem + festas na InjoyTravel & Experience. Para mais informações, acesse o site.

Protocolos

A entrada do evento estaá sujeita às políticas sanitárias municipais em relação à pandemia de COVID-19 na época, tais como apresentação de exame de covid-19 com resultado negativo realizado nas últimas 48h que antecedem a festa ou a apresentação de documento que comprove a completa imunização através de vacina contra o coronavírus.

Além disso, a produção da festa pontuou que, em caso de cancelamento do evento por questões de saúde pública, o valor do ingresso será devolvido aos clientes com a retenção de 10% da taxa para cobertura de custos operacionais.