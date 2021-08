Reviravolta! Em comum acordo com treinador, Sport comunica saída de Umberto Louzer após bancar permanência

Recife – O Sport comunicou nesta segunda-feira a saída do técnico Umberto Louzer. A decisão foi tomada horas depois de Nelo Campos, vice-presidente do clube, bancar a permanência do treinador, que chegou a afirmar, em entrevista coletiva após a derrota por 1 a 0 diante do São Paulo, que daria sequência ao seu trabalho na agremiação. No entanto, em reunião nesta manhã, as partes chegaram em um acordo e optaram pela rescisão contratual.

Umberto Louzer esteve à frente do Sport em 22 oportunidades, com 39,3% de aproveitamento. Foram seis vitórias, oito empates e oito derrotas. A entrada do time na zona de rebaixamento do Brasileirão foi o que decretou a mudança no comando técnico.

Umberto Louzer não é mais técnico do Sport. Foto: Marlon Costa ; Pernambuco Press

O treinador chegou para assumir o trabalho de Jair Ventura, mas os resultados não foram os esperados, nem a chegada do ‘Profeta’ Hernanes conseguiu mudar a má fase do clube dentro do Brasileirão. Umberto deixou o Sport na 18ª colocação, com 15 pontos, dois do Fluminense, o primeiro fora da zona de rebaixamento. O time carioca entra em campo nesta segunda-feira para enfrentar o Atlético Mineiro.

QUEM CHEGA?

Com a saída de Umberto Louzer, o Sport vai atrás de Dorival Júnior. O treinador é um antigo desejo do clube e chegou a ser consultado logo depois da saída de Jair Ventura. Outros nomes foram consultados, a exemplo de Dado Cavalcanti, ex-Bahia.