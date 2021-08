Rio Branco-ES 0 x 2 Uberlândia-MG – Verdão encaminha classificação e acaba com chances de rival na Série D

Cariacica, ES, 28 (AFI) – Mesmo jogando fora de casa, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), o Uberlândia-MG conquistou um ótimo resultado que praticamente cravou a sua classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Na tarde deste sábado (28), o time mineiro visitou e vence o Rio Branco-ES, pelo placar de 2 a 0 com gols de Pará e Ingro.

Com o resultado, o Uberlândia segue dentro do G4, agora com 22 pontos e dificilmente será ultrapassado por seus adversários diretos pela vaga. Porém, a classificação só poderá ser confirmada após as outras partidas desta rodada do Grupo A6. Já o Rio Branco-ES deu adeus as chances de avançar, ao estacionar nos doze pontos, na sexta posição.

PRIMEIRO TEMPO

A partida começou bastante equilibrada, com os dois times trocando passes no meio-campo e buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. Porém, aos poucos, o Uberlândia foi se sobrassaindo em campo e não demorou para abrir o placar. Aos 24 minutos, a defesa do Rio Branco afastou mal um cruzamento e a bola sobrou para Daniel Costa, que encontrou Pará que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Em vantagem, time mineiro não tirou o pé e segundo gol também não demorou para acontecer. Aos 33 minutos, foi a vez de Pará cruzar na área e Ingro se antecipar aos marcadores para testar para o gol, sem chances para o goleiro reserva. Nos minutos finais, a partida seguiu movimentada, mas o time visitante foi para o intervalo na frente.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o ritimo do duelo diminiu bastante, mas as duas equipes não desistiram de seguir buscando chegar com perigo. A principal chance do segundo tempo veio aos 37 minutos, quando Pernão recebeu livre na área, mas mesmo de frente para o gol, acabou chutando em cima do zagueiro, que tirou de carrinho, perdendo uma boa oportunidade para o Uberlândia ampliar.

Nos minutos finais, o Rio Branco até exerceu uma pressão em busca do gol de honra, mas sem sucesso. Do outro lado, o Uberlândia só controlou o resultado e por isso, venceu pelo placar de 2 a 0.

PRÓXIMOS JOGOS

As duas equipes fecham suas participações na primeira fase no próximo domingo (05) com a disputa da 14ª rodada da primeira fase da Série D de forma completa às 16h. Em casa, no Estádio Parque do Sábaia, o Uberlândia recebe a Ferroviária. Já o Rio Branco-ES visita a Caldense, no Ronaldão.