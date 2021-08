Rio Branco-PR 1 x 0 Aimoré-RS – Lanterna vence primeira e ganha fôlego na Série D

Paranaguá, PR, 01 (AFI) – Rio Branco-PR e Aimoré-RS duelaram na tarde deste domingo pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Série D, no Estádio Leão da Estradinha. Diferente do primeiro turno, quando os gaúchos venceram por 1 a 0, desta vez foi os paranaenses quem conquistaram três pontos ao devolverem o placar.

CLASSIFICAÇÃO

Esta foi a primeira vitória do Rio Branco, que chegou a seis pontos, ainda na oitava e última colocação do Grupo A8. A diferença para o sétimo colocado, porém, agora é de apenas um ponto, justamente para o Aimoré, que soma sete pontos.

O JOGO

O Rio Branco foi o primeiro a finalizar com direção certa. Aos 23 minutos, Vitor Motta recebeu no meio-campo e arriscou chute de longe. A bola pingou na frente do goleiro, mas ele conseguiu fazer a defesa sem problemas.

O Aimoré respondeu logo em seguida. Aos 24 minutos, o experiente Neto Baiano recebeu de costas, dentro da área e girou muito bem. Na hora do chute, porém, não conseguiu pegar em cheio. No final, o Rio Branco chegou com perigo em jogada de escanteio, mas a cabeçada de Guilherme foi defendida.

No segundo tempo, porém, os donos da casa conseguiram abrir o placar. Aos 19 minutos, em outro escanteio, a bola bateu no travessão e, na sobra, Renato Oliveira cabeceou para o gol. No final, o Aimoré exerceu pressão, mas não conseguiu evitar a derrota.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana pela décima rodada. No sábado, às 15h, o Rio Branco visita o Joinville-SC, na arena adversária, em Joinville (SC). No domingo, às 15h, o Aimoré recebe o Caxias-RS, no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo (RS).