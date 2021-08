Rio Branco-PR 2 x 2 Juventus-SC – Times empatam em confronto movimentado nas duas etapas

Paranaguá-PR, 15 (AFI) – No fechamento da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, Grupo A8, Rio Branco-PR e Juventus-SC ficaram no empate. Jogando neste domingo, em Paranaguá, interior do Paraná, na Estradinha, o Leão da Estradinha apenas empatou 2 a 2, com o Moleque Travesso após sair atrás do placar. Os gols do Rio Branco foram assinalados duas vezes através de Demethryus, o mesmo aconteceu com o time de Santa Catarina com Marlon fazendo os dois tentos do GEJ.

Com o resultado, o Rio Branco continua na lanterna com sete pontos e despedindo da competição. Já o time comandado pelo técnico Tuca Guimarães esta no G4, na terceira posição com 14 pontos na tabela. Restam três rodadas para o encerramento da primeira fase.

MOLEQUE TRAVESSO NA FRENTE

Com direito a dois gols de Marlon, Rio Branco e Juventus fizeram um primeiro tempo bastante movimentado, com a rede balançando três vezes. Aos nove minutos, no contra-ataque e na falha do setor defensivo do Leão da Estradinha, Botelho derrubou dentro da grande área, Lucas Vieira. Em cima do lance, o árbitro assinalou a cal. Na cobrança, aos onze minutos, Marlon bateu bem inaugurando o marcador para os visitantes. Aos 17, o time da casa chegou ao tento de empate com Demethryus que recebeu a bola livre e sem marcação deixando tudo igual.

Quatro minutos depois, Pablo na cara do gol acertou a trave do arqueiro Macanhan, que estava batido na jogada. Seria o segundo do Moleque Travesso. No entanto, o segundo saiu e outra vez com Marlon que de fora da área arriscou e o arqueiro Lucas aceitou numa falha gritante, 2 a 1, para o representante do Jaraguá do Sul. A vitória do GEJ foi justo por aquilo que apresentou em campo com mais posse de bola e soube aproveitar as oportunidades transformadas em gols.

TUDO IGUAL E NO FINALZINHO

No segundo tempo o jogo caiu de produção, mas foi suficiente para o time da casa buscar o empate. O Juventus criou duas ótimas situações para ampliar, mas seu ataque desperdiçou. Quem não faz toma e foi isso que aconteceu. Aos quarenta e cinco minutos, em bela jogada através de Gotinha que havia entrado no lugar Honório, este cruzou na medida para a grande área. Demethryus, apareceu e encheu o pé deixando tudo igual, 2 a 2, placar final.

PRÓXIMOS JOGOS

Pela 12ª rodada, no próximo sábado(21), ás 15h, o Rio Branco joga fora de seus domínios no estádio Hercílio Luz, Jataí-SC, contra o Marcílio Dias. No mesmo dia e horário, o Juventus, recebe no João Marcatto, em Jaraguá do Sul-SC, o Joinville-SC.