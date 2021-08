Rio Branco-VN-ES 1 x 0 Uberlândia-MG – Tofoli marca, goleiro defende pênalti no final e garante vitória

Venda Nova, 1 (AFI) – Neste domingo, Rio Branco e Uberlândia entraram em campo pela nona rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu às 15h, no estádio Olímpio Perim e terminou com a vitória dos dos donos casa por 1 a 0. Gustavo Tonoli, de pênalti, foi o autor do gol.

Com a vitória, o Rio Branco chegou a 13 pontos e agora ocupa a quinta colocação no Grupo A6. Já o Uberlândia, segue na terceira colocação, com 15.

O JOGO

A partida começou com o Uberlândia melhor. A equipe mineira impôs seu jogo e arriscava em finalizações de fora da área, mas sem levar perigo. A melhor oportunidade veio com Daniel, aos 29 minutos. O atacante recebeu na cara do gol e bateu forte, mas o goleiro fez ótima defesa para evitar o primeiro gol.

O Rio Branco deu o troco com Arthur Faria, que fez tabela com Tonoli, invadiu a área e bateu rasteiro, a bola pegou no goleiro e bateu no pé da trave. Sendo basicamente as únicas chances da primeira etapa.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa final, a partida continuou parecida com o primeiro tempo, mas menos movimentada. O Rio Branco só criou na hora do gol de Tonoli. Após jogada que rendeu o pênalti, o atacante bateu firme para abrir o placar no Espírito Santo.

E quando o jogo já parecia terminar, o Uberlândia conseguiu um pênalti, aos 48 minutos. Daniel Costa foi para cobrança e Giovani Perim defendeu. O arqueiro pulou no canto esquerdo, acertou o canto e garantiu a vitória.

PRÓXIMOS JOGO

Na próxima rodada, o Rio Branco-VN encara o Rio Branco, do Acre, no domingo, às 15h. Já o Uberlândia, encara o Boa, às 16h, do sábado.