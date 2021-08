Rio Branco-VN-ES x Ferroviária-SP – Times se enfrentam no topo da tabela; Tricolor quer assegurar vaga no G4

Venda Nova, ES, 20 (AFI) – Com pretensões diferentes, Rio Branco-VN e Ferroviária se encaram neste domingo, às 15h, pela 12° rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O confronto será no estádio Olímpio Perim.

O Tricolor está quarta colocação, com 17 pontos. Empatado com o Boa Esporte, que é o terceiro colocado. A equipe está no Grupo A6. Já o o time comandado por Elano soma 29 pontos.

DÚVIDAS E LESIONADOS NO TRICOLOR

O técnico Antônio Carlos Roy ainda não sabe se poderá contar com o meio-campista Athur Faria, que já não jogou na última semana por conta de uma lesão no joelho.

LIVRES DA COVID

Nas testagens semanais, nenhum atleta foi infectado e todos estão a disposição do treinador.

DESFALQUES NA FERRINHA

Para a partida, o time não poderá contar com os zagueiros Gustavo Medina e Bruno Leonardo, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

POSSÍVEL ESTREIA

No ataque, o recém chegado Jeffinho já pode fazer sua estreia. Porém, o técnico não confirmou a presença dele na partida.