RJ: Aulas presenciais são suspensas na capital e em outros 35 municípios

Após aumento de casos de covid-19 no estado do Rio de Janeiros, as aulas presenciais foram suspensas na capital e em outros 35 municípios. Portanto, os alunos das escolas estaduais retornarão ao ensino remoto.

De acordo com o estabelecido pelo governo, medida vale para a semana de 9 a 13 de agosto. No caso das escolas da rede privada, a decisão pela suspensão ou continuidade das aulas presenciais depende das normas específicas de cada prefeitura.

Conforme a decisão do governo do Rio de Janeiro, as escolas estaduais só devem abrir para as atividades administrativas e para a entrega de material pedagógico e do kit alimentação. As matrículas e a entrega de documentos também serão feitas presencialmente.

56 municípios têm autorização para o ensino híbrido

O governo permitiu que outros 56 municípios continuem com o ensino híbrido na próxima semana, entre os dias 9 e 13 de agosto. Nesses casos, a decisão de frequentar ou não às aulas presencias é dos estudantes (maiores de 18 anos) ou dos pais dos alunos.

Você Pode Gostar Também:

As escolas que oferecerem o ensino híbrido deverão fazer rodízio entre os estudantes e seguir os protocolos sanitários estabelecidos no plano de retomada. Desse modo, as unidades devem garantir a distanciamento entre os alunos e respeitar a capacidade máxima permitida.

De acordo com o plano, para o ensino fundamental, as unidades de ensino podem operar com 50% na bandeira laranja e com 75% na bandeira amarela. Já no ensino médio, o permitido é de 40% na bandeira laranja e de até 60% na bandeira amarela. As escolas localizadas em cidades que estão na bandeira verde podem receber 100% da capacidade em ambos os níveis de ensino.

Confira detalhes no site da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia MEC libera a 2ª chamada do ProUni do 2º semestre de 2021.